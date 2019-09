Il Secolo XIX | per la Samp lo stadio San Paolo è un incubo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) IlXIX non ha dubbi. LoSanè quasi una maledizione, per ladoria. Di sicuro “un autentico inferno”. Negli ultimi vent’anni, a Fuorigrotta ladoria non ha mai vinto. L’ultima volta fu il 19 aprile 1998, vittoria per 2 a 0 con autogol di Crasson e Laigle. Nelle ultime 10 partite al San, laha totalizzato 9 sconfitte e 1 pareggio. Non solo i blucerchiati, a Fuorigrotta, non riescono a vincere. Prendono anche tanti gol: nelle ultime 10 sfide sono stati 25. L’ultima gioia a metà, scrive il quotidiano, è stata nel 2015. Finì 2-2 ma laperdeva 2-0 alla fine del primo tempo. Il gol definitivo fu di Eder al quale riuscì un triplo dribbling, su Koulibaly e su Albiol. L'articolo IlXIX: per laloSanè unilNapolista.

