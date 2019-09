Il governo Conte II ottiene la fiducia anche al Senato | 169 i sì | due in meno del governo

Il Senato vota la fiducia al governo Conte-bis. I sì sono stati 169 : Via libera del Senato alla fiducia al governo Conte-bis. I voti a favore sono stati 169, i voti contrari 133 mentre si sono astenuti 5 Senatori. Il governo Conte, versione seconda, sostenuto da M5s e Pd, incassa due voti in meno al Senato sul voto di fiducia rispetto a quanto ottenuto 14 mesi fa dal primo esecutivo sostenuto da M5s e Lega. Oggi il governo a palazzo Madama ha ottenuto infatti 169 voti favorevoli alla fiducia. Un anno ...

governo - Conte provoca Lega : “Immigrazione? Basta concentrarci su slogan porti aperti o porti chiusi”. E in Aula partono applausi sarcastici : Scontro continuo tra la Lega e Giuseppe Conte durante l’intervento del presidente del Consiglio per il voto di fiducia al Senato. Dopo le scintille, gli attacchi incrociati con Matteo Salvini e le proteste in Aula, anche sulla questione immigrazione non sono mancate le frecciate del premier. “Basta concentrarci sullo slogan porti aperti o porti chiusi“, ha rivendicato Conte, per poi elencare quelli che saranno gli obiettivi del ...

governo - Richetti (Pd) a Conte : “Non ha la mia fiducia - ha messo la firma a norme vergognose” : Il senatore del Pd, Matteo Richetti, ha annunciato in aula al Senato che si asterrà sul voto di fiducia al Governo Conte 2. “Non posso votare per un esecutivo nato per convenienze e ambiguità. Lei – ha detto rivolto a Giuseppe Conte – ha messo la sua firma a provvedimenti vergognosi”. Richetti ha criticato in particolare il fatto che il nuovo Governo abbia lo stesso presidente del Consiglio. L'articolo Governo, Richetti ...

governo : Conte - ‘su fine vita Parlamento intervenga rapidamente’ (2) : (AdnKronos) – “Quello che personalmente posso augurarmi -prosegue Conte- è che il Parlamento trovi il modo e le occasioni per poter approfondire queste tali questioni e lo possa fare rapidamente. Diversamente si arriverebbe a una pronuncia della Corte costituzionale, che -vorrei richiamare l’attenzione di tutti- chiaramente ha un raggio di azione limitato, date le sue competenze. Quindi, sarebbe auspicabile poter trovare ...

governo - scintille Conte-Lega : “Dignità? Non c’è in vostri voltafaccia”. E scoppia la bagarre in Aula sul caso di Bibbiano tra il Pd e Casellati : scintille tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il gruppo della Lega durante il voto di fiducia al Senato per il nuovo esecutivo targato Pd-M5s-Leu. “Voleva i pieni poteri, è diventato suo nemico chiunque lo ostacoli”, è stato l’attacco del presidente del Consiglio. E ancora, verso il leader leghista ed ex ministro dell’Interno: “Incolpare gli altri dei propri errori è il modo per mantenere la leadership e togliersi ...

governo Conte - la fiducia al Senato. Salvini : «Traditore per la poltrona» : Il leader della Lega attacca il premier: «Anche la nomina di Gentiloni parte del patto con il diavolo con Macron e Merkel. Tutto per la poltrona, come mummie della prima repubblica»

