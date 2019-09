Cristiano Ronaldo | caccia all' ultimo record con la maglia del Portogallo

Alex Morgan su Cristiano Ronaldo : “Le accuse di stupro sono state archiviate. Credo che i soldi aiutino sempre in queste situazioni” : Già in passato Alex Morgan, calciatrice statunitense, aveva attaccato Cristiano Ronaldo condividendo sui social un articolo che lo etichettava come “icona della corruzione nello sport“. E adesso la sportiva torna a parlare di CR7 in un’intervista rilasciata a Sport Illustrated, in vista dei Fifa Awards in programma il 23 settembre a Milano: “Non lo tratterò diversamente rispetto agli altri che incontrerò. Nel mondo di ...

Cena Messi-Cristiano Ronaldo - la Lituania si offre : la curiosa iniziativa del sindaco di Vilnius : La capitale della Lituania, Vilnius, è pronta ad ospitare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se mai dovessero incontrarsi per Cenare insieme. Il sindaco della città, Remigijus Simasius, ha offerto ai due campioni la scelta dei suoi 10 migliori ristoranti – e in ciascuno di essi è stato riservato un tavolo. L’invito fa seguito alle parole di Ronaldo seduto accanto a Messi ai premi del calciatore europeo dell’anno a Monaco il ...

Cena Messi-Cristiano Ronaldo - la Lituania si offre : la strana iniziativa del sindaco di Vilnius : La capitale della Lituania, Vilnius, è pronta ad ospitare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se mai dovessero incontrarsi per Cenare insieme. Il sindaco della città, Remigijus Simasius, ha offerto ai due campioni la scelta dei suoi 10 migliori ristoranti – e in ciascuno di essi è stato riservato un tavolo. L’invito fa seguito alle parole di Ronaldo seduto accanto a Messi ai premi del calciatore europeo dell’anno a Monaco il ...

Alex Morgan contro Cristiano Ronaldo : “Come giocatore il numero uno - ma come uomo…” : Alex Morgan contro Cristiano Ronaldo. In un’intervista a Sports Illustrated la calciatrice americana, grande protagonista nell’ultimo Mondiale, ha attaccato il fuoriclasse della Juventus, in relazione alle accuse di stupro per il caso Mayorga. “Quando si guarda la sua storia penso ci siano molte prove rimaste nascoste e credo che alla fine il denaro renda possibile coprire certe cose – ha sottolineato la centravanti ...

Juventus - Tuttosport : tra Sarri e Cristiano Ronaldo ci sarebbe 'il patto dei 40 goal' : La Juventus è pronta a preparare il match contro la Fiorentina, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Sarri ha ripreso ad allenare a pieno regime e ha quindi recuperato definitivamente dalla polmonite che lo ha costretto a fargli saltare le prime due partite di Serie A. Il tecnico toscano, come scrive Tuttosport, ha un importante obiettivo in questa stagione, valorizzare il gioco offensivo ...

Cristiano Ronaldo - intesa con la Nike lo blinderebbe in top club fino al 2026 (RUMORS) : La Juventus negli ultimi anni sta acquisendo sempre più blasone a livello mondiale, non solo per i risultati sportivi raggiunti ma anche per aver acquistato uno dei più forti (se non il più forte) giocatori al mondo: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, che oltre ad aver incrementato il livello tecnico della rosa ha evidentemente portato benefici commerciali alla società bianconera. Ora siamo all'inizio della sua seconda stagione in ...

Don Balon : Cristiano Ronaldo sarebbe lieto di accogliere Rakitic alla Juve a gennaio : La Juventus è già al lavoro in vista dell'importante match della 3ª giornata di Serie A che la vedrà impegnata sabato 14 settembre alle ore 15:00 in trasferta contro la Fiorentina. Il mercoledì successivo, invece, i bianconeri debutteranno in Champions League in casa dell'Atletico Madrid. Tuttavia, in questo periodo di sosta dei campionati per lasciare spazio alle nazionali, sta tenendo banco nuovamente il calciomercato, nonostante la sessione ...

Cristiano Ronaldo una macchina da soldi grazie anche alla Nike : CR7 una macchina da soldi. Cristiano infatti guadagnerà ben 162 milioni di euro dopo avere sottoscritto un contratto di sponsorizzazione

Serbia-Portogallo : Maksimovic sfida Cristiano Ronaldo : Pronti a scendere in campo Serbia-Portogallo, per le qualificazioni di Euro 2020. Maksimovic sfida di nuovo Cristiano Ronaldo. panchina per Mario Rui Serbia (4-2-3-1): Dimitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Nastasic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Lazovic, Tadic, Kostic; Mitrovic. Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Ronaldo, Guedes, Bernardo Silva. L'articolo ...

Cascata d’oro su Cristiano Ronaldo - il contratto con la Nike è pazzesco : le indiscrezioni della stampa tedesca : Il giocatore portoghese incasserà fino al 2026 ben 162 milioni di euro, cifra che raggiungerà solo se continuerà a giocare per club di ‘categoria A’ Un contratto faraonico, svelato dalla rivista tedesca Der Spiegel dopo aver messo le mani sui documenti di Football Leaks. Cristiano Ronaldo guadagnerà dalla Nike ben 162 milioni fino al 2026, ovvero quella che dovrebbe essere la scadenza dell’accordo di sponsorizzazione con ...

Liga - Tebas : “mi piacerebbe il ritorno di Cristiano Ronaldo e Mourinho” : “Mi piacerebbe se tornassero Cristiano Ronaldo e Jose’ Mourinho, un grande allenatore e un grande nome per promuovere il nostro campionato”. Sono le dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Liga, nostalgia nei confronti dell’attaccante e dell’allenatore. “Preferisco ovviamente un campionato con Ronaldo che senza – sottolinea – ma la Premier per molti anni non ha avuto giocatori che ...

Football Leaks - maxi contratto di Cristiano Ronaldo con Nike [CIFRE e DETTAGLI] : Cristiano Ronaldo è sicuramente un trascinatore in campo e fuori, il portoghese è stato già grande protagonista con la maglia della Juventus, il portoghese guadagnerà 162 milioni di euro dal suo ultimo contratto di sponsorizzazione con la Nike, è quanto rivelato dagli ultimi documenti di Football Leaks pubblicati dalla rivista tedesca Der Spiegel,dalla bozza del contratto che durerà fino al 2026 emerge la presenza di un bonus di quattro ...

Juventus - Alex Sandro su Neymar e Cristiano Ronaldo : il commento è… di parte : “Neymar e Cristiano Ronaldo sono due giocatori che non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno. Sono due calciatori importanti, che sia in nazionale o nel club”. Sono le dichiarazioni di Alex Sandro, calciatore della Juventus direttamente dal ritiro con la Selecao in vista dell’amichevole di Miami contro la Colombia, il terzino non fa alcuna scelta ma conferma l’ammirazione per entrambi i calciatori. ...

Napoli - Lozano e il retroscena su Cristiano Ronaldo : “dopo il gol si è avvicinato e mi ha detto…” : Hirving Lozano ha svelato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo: al termine di Juventus-Napoli, il fuoriclasse portoghese si è congratulato con il giocatore messicano Ha segnato all’esordio nel Pachuca, si è ripetuto al PSV e non poteva che essere così anche a Napoli. Hirving Lozano ha il vizietto del gol all’esordio con una nuova maglia, anche se esordire contro la Juventus non è certamente la più facile delle partite. ...