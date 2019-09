Tutta Salute | una ricetta da esportare

Fonte : blogo

(Di lunedì 9 settembre 2019) live placementHa esordito alle 11 su Rai 3, il programma condotto da Michele Mirabella, Pier Luigi Spada e Carlotta Mantovan, con Domenico Restuccia alla postazione social.La trasmissione risponde al dovere di informare i cittadini in quanto servizio pubblico, ma al di là degli obblighi gode di una formula ben collaudata: l'esperienza di Mirabella (unico per eloquio colto e a tratti "vintage" in televisione) e la freschezza di Spada costituiscono un bel mix nelle interviste a tre. Anche la Mantovan, oltre a dedicarsi al fact checking, svolge bene il suo ruolo quando si tratta di gestire un blocco in solitaria., unadapubblicato su TVBlog.it 09 settembre 2019 12:04.

