Thegiornalisti boom al Circo Massimo | Tommaso Paradiso | Contro chi pensava fosse un

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Novella Toloni Quarantacinque mila spettatori per la data speciale di Roma ed è subito record. Ma il cantante della band si è scagliato, via social,chi sperava che il concertoun flop Chiusura con il botto per la bandche, al, ha conquistato pubblico e critica con un concerto ricco di emozioni. E non poteva essere altrimenti, visto che le porte di uno dei luoghi storici più cari ai romani si sono aperte (per la prima volta) a una band italiana. Oltre 45mila spettatori per la data, quella del 7 settembre, che ha segnato la fine del "Love Tour", evento sold out in molte date. C'è però chi, in questi mesi di attesa, ha "remato"il gruppo e il suo frontman,, sperando che il concertone "Love alun flop. Per questo il cantante romano, poco dopo la chiusura del concerto di Roma, si è voluto togliere ...