Nathaly Caldonazzo sconvolta | “Andrea è una delusione totale!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 10 settembre 2019) Temptation Island Vip: Andrea Ippoliti lascia senza parolee Andrea Ippoliti, già in questa prima puntata di Temptation Island Vip 2, pare siano di fronte a un bivio. Difatti i due hanno dimostrato di non avere un forte sentimento l’una per l’altro, flirtando senza problemi con i rispettivi single. Tuttavia forse Andrea Ippoliti si è spinto un po’ oltre con una delle tentatrici, tanto da lasciare di stucco la sua fidanzata, impegnata a vedere i suoi video durante il primo falò al cospetto della Marcuzzi. Video che l’hannoa tal punto da arrivare a confessare senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Io non ho mai fatto o detto cose così come lui…Si vede dallo sguardo che vorrebbe avere qualcosa con lei…Lui ha la vendetta immediata…Forse potrebbe aver visto qualcosa…Comunque andrei ...

MarioManca : Ma che ci importa di Zoe e Andrea, mettete una telecamera fissa su Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo, «scopa sec… - xhalesscott : RT @Iperborea_: Nathaly Caldonazzo e Anna Pettinelli subito in coppia dappertutto, dal GFVip a Pechino Express. #temptationislandvip - angiesebby94 : RT @Iperborea_: Nathaly Caldonazzo e Anna Pettinelli subito in coppia dappertutto, dal GFVip a Pechino Express. #temptationislandvip -