La piazza di Salvini e Meloni contro il Conte bis

Salvini in comizio ma il microfono non funziona : costretto a urlare in piazza di Vignola. I suoi sostenitori : “Elezioni - elezioni” : Matteo Salvini prende la parola dal palco di Vignola, in provincia di Modena, per ribadire che “non mollerò mai, se vogliono riaprire i porti dovranno fare i conti con la nostra opposizione“. In Emilia-Romagna si torna al voto per le Regionali e il leader della Lega promette, con a fianco la candidata per il Carroccio, Lucia Borgonzoni, che “dopo 50 anni finalmente manderemo via la sinistra da qui”. I suoi sostenitori, ...

Salvini : “Domani sarò in piazza a Montecitorio per la fiducia al Conte bis - italiani sono indignati” : Il leader della Lega Matteo Salvini ha confermato la sua presenza domani alla manifestazione a Montecitorio: "La nostra è una piazza pacifica, democratica, a volto scoperto, dove i poliziotti stanno tranquilli, non quella dei centri sociali. Non vedo dove stia il problema rispetto a gente che sta in Parlamento e in piazza".Continua a leggere

Governo - Montaruli : “Lunedì in piazza con FdI anche i M5s delusi e Salvini” : “Lunedì a Montecitorio ci sarà la manifestazione annunciata da Giorgia Meloni con i tricolori per esprimere il dissenso verso il Governo salvapoltrone – così Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d’Italia – Siamo contenti che Matteo Salvini sia a favore e che partecipi. Vuole essere una manifestazione di popolo, inclusiva. Abbiamo tanti militanti del M5S che hanno chiesto di aderire. Tra Lega e FdI ci sono punti di ...

Meloni va in piazza - Berlusconi no - Salvini punta su Pontida (e sul Copasir) : Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in piazza. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia della Meloni contro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per ...

Salvini con la Meloni : "lunedì sarò in piazza a Montecitorio" : In attesa del 19 ottobre, giorno nel quale la Lega ha programmato la sua manifestazione a Roma contro il nuovo Governo, Salvini ha annunciato ufficialmente che si unirà alla protesta indetta da Giorgia Meloni davanti al Palazzo di Montecitorio.Anche Salvini, dunque, prenderà parte alla manifestazione annunciata per lunedì prossimo alle ore 11, per la quale la stessa Meloni aveva già chiamato a raccolta anche i leghisti, invitando tutti a ...

Sulla piazza Salvini segue FdI Meloni leader dell'opposizione : Non è un mistero che l’attivismo di Giorgia Meloni nella fiera e coerente opposizione a quello che ha da subito ribattezzato il “patto delle poltrone” abbia creato qualche invidia nel corpaccione leghista, ancora intontito dall’esito della crisi e dalle capriole di Salvini che ha... Segui su affaritaliani.it

TOTO-MINISTRI GOVERNO CONTE-BIS - NOMI/ De Micheli al Mise - Guerini rimpiazza Salvini? : Totoministri GOVERNO Conte bis, i NOMI del possibile esecutivo M5s-Pd: ipotesi Muroni all'Ambiente e Del Rio al ministero del Lavoro.

Governo - Salvini : “Di Maio tradito da Conte. Da avvocato del popolo ad avvocato della Merkel”. E i leghisti sono pronti a scendere in piazza : “Mi sembra che Di Maio sia una vittima di Conte, l’avvocato del popolo che ha fatto in fretta a trasformarsi in avvocato della Merkel” Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il segretario della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare il premier incaricato. Quello che potrebbe nascere, secondo Salvini, è un Governo Pd-Pd non Pd-M5S”. Il leader del Carroccio non commenta l’operato di Mattarella, ma quando lo nomina dalla platea piovono ...

Meloni a #lapiazza : "Non ho capito certe scelte di Salvini Mattarella? Non è obbligato a fare il notaio". VIDEO : Il nuovo governo Pd-M5S, il futuro del Centrodestra e molto altro... La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene a La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi Segui su affaritaliani.it

