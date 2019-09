A guardare gli US Open

Gli scontri di treni da guardare : Atlas Obscura racconta di quando negli Stati Uniti erano un popolare intrattenimento, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento

Calcio - gli appuntamenti di oggi : al via Bundesliga e Liga - dove guardare le partite in tv : Un venerdì di metà agosto ricco di appuntamenti calcistici. In attesa del via della Serie A nel prossimo weekend, parte il terzo turno di Coppa Italia. Ad aprire sarà Genoa-Imolese alle ore 20,30. La gara si giocherà a Chiavari. Ma tanti sono i match di Calcio estero in programma in serata. Seconda giornata di Ligue 1. Impegno casalingo per il Lione, che riceve l’Angers. Dopo l’ottimo esordio sul campo del Monaco (0-3), ...

Hong Kong - la Cina contro i manifestanti : “Non giocate col fuoco”. E agli Usa : “Non interferite - non resteremo a guardare” : Sono già miglia i manifestanti pronti a partecipare al decimo weekend consecutivo di proteste a Hong Kong contro il governo locale. Manifestazioni che inizieranno con un sit-in di protesta all’aeroporto che, secondo le agenzie, andrà avanti per tre giorni. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell’ex colonia britannica e attirare l’attenzione internazionale: “HK to freedom”, “Hong Kong ...

Dl sicurezza bis - De Falco : “Non potrei guardare miei figli se votassi condanna a morte bambini” : Gregorio De Falco, senatore ex M5s, lancia una nuova critica al decreto sicurezza bis: "Non riuscirei più a guardare negli occhi i miei figli se un mio voto, un mio atteggiamento, un mio ‘click’, decretasse, consapevolmente, di condannare alla morte altri bambini, con i loro stessi occhi, ma colpevoli solamente di non avere un posto sicuro dove stare".Continua a leggere

Pelonzi : serve Consiglio straordinario per salvaguardare parco Tintoretto : Roma – “Ieri in Campidoglio i cittadini e i comitati di quartiere del Tintoretto accompagnati anche dai consiglieri del municipio VIII hanno incontrato i presidenti dei gruppi consiliari capitolini, quelli delle commissioni ambiente, urbanistica e mobilita’. Purtroppo dalla giunta e dai tecnici capitolini non e’ arrivata alcuna rassicurazione per salvaguardare il parco del Tintoretto dalla costruzione di un asse viario ...

8 tra le migliori serie tv da guardare in famiglia - da Una Mamma per Amica a This Is Us : C'è chi preferisce la solitudine e un religioso silenzio e chi invece non può fare a meno di un compagno con cui commentare ciò che passa sullo schermo. Insomma, guardare le serie televisive è un'esperienza del tutto libera e personale, ma quando diventa un momento di condivisione familiare richiede un pizzico di attenzione in più. Abbiamo quindi pensato di elencare 8 serie tv da guardare in famiglia senza grossi imbarazzi, lasciando comunque ...

Tablet per guardare film : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo tutti i migliori Tablet per guardare film. Si tratta di dispositivi abbastanza comuni, disponibili nella maggior parte degli store fisici ed online nella misura e scelta più variegata. In leggi di più...