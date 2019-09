Piacenza | trovato il cadavere di Elisa Catturato Massimo Sebastiani | «Ho perso la testa

Piacenza - Massimo confessa il delitto : ritrovato in un fossato il corpo dell'amica sparita : Massimo Sebastiani ha reso una piena confessione davanti al pm Ornella Chicca, poco dopo essere stato catturato, al termine di quasi due settimane in cui si è nascosto nei boschi della val d’Arda, in provincia di Piacenza. È stato il tornitore ad aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli, di 28 anni, domenica 25 agosto. Dopo che i due avevano pranzato insieme al ristorante, la donna era scomparsa mentre il 45enne era stato visto in giro per un po’, ...

Scomparsi a Piacenza - ritrovato il corpo di Elisa Pomarelli : E’ finita nel peggiore dei modi, dopo 13 giorni di speranze e preghiere, la ricerca di Elisa Pomarelli, la 28enne di Piacenza scomparsa il 25 agosto insieme a Massimo Sebastiani. L’operaio 45enne, rintracciato oggi pomeriggio dai carabinieri e già indagato per omicidio e occultamento di cadavere, si nascondeva all’interno del solaio di una casa nelle colline piacentine (Continua a leggere dopo la foto) Ascoltato per ore dagli ...

Scomparsi a Piacenza - ritrovato in un fossato il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato e sepolto il corpo...

Giallo di Piacenza : Sebastiani arrestato - ritrovato il corpo di Elisa : Svolta nel Giallo di Piacenza. Dopo l'arresto di Massimo Sebastiani, 45 anni, avvenuto oggi pomeriggio in un casolare sul Monte Moria, nel comune di Lugagnano (sempre in provincia di Piacenza) è stato ritrovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, la sua amica 28enne di cui era innamorato (ma non ricambiato). La coppia era scomparsa ormai da due settimane. Ieri, si era deciso di mettere in campo la squadra dei carabinieri Cacciatori ...

Piacenza - caso Pomarelli : ritrovato poco fa in un bosco il corpo della donna : C'è purtroppo un triste epilogo nel giallo di Piacenza legato a Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli. Lui ha 45 anni, mentre la donna ne aveva 28. E' di poco fa la notizia che i carabinieri hanno trovato il corpo esanime della donna. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali sarebbe stato lo stesso Sebastiani a indicare agli inquirenti il posto dove aveva nascosto la donna deceduta. L'uomo ha riferito agli stessi che Elisa si ...

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato e arrestato Massimo Sebastiani - trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli : Sono finite dopo quasi due settimane le ricerche della Coppia scomparsa in provincia di Piacenza. Lui, Massimo Sebastiani, 45 anni, è stato rintracciato e catturato. Di lei, Elisa Pomarelli, 28 anni, è stato trovato il corpo senza vita. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto diverse ore dopo il trasferimento del tornitore – già indagato durante le ricerche per omicidio e occultamento di cadavere – in una caserma dei carabinieri. ...

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato Massimo Sebastiani - il corpo di Elisa trovato in un bosco : Dell'uomo e della 28enne si sono perse le tracce dallo scorso 25 agosto. Il 45enne è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. I Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno localizzato e fermato Massimo Sebastiani, sospettato di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli. Dell'uomo e della 28enne si erano perse le tracce dallo scorso 25 agosto, quando i due erano stati visti pranzare in un ristorante della zona. L'operaio era stato ...

Scomparsi a Piacenza - ritrovato in un campo il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato e sepolto il corpo...

Piacenza - trovato il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : È stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato il corpo della giovane donna, in un bosco a...

Scomparsi a Piacenza - ritrovato il cadavere di Elisa : catturato Massimo Sebastiani : +++Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato il cadavere di Elisa+++ Massimo Sebastiani è stato rintracciato. L'uomo di Piacenza è scomparso lo scorso 25 agosto...

Piacenza - catturato Massimo Sebastiani e trovato il corpo di Elisa Pomarelli : L’operaio 45enne, scomparso dal 25 agosto scorso, e accusato di aver ucciso Elisa Pomarelli, è stato catturato. Il cadavere della donna era in un bosco

Amici scomparsi a Piacenza - trovato il corpo di Elisa Catturato Massimo Sebastiani : Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne, scomparso dal 25 agosto scorso, e accusato di aver ucciso Elisa Pomarelli, è stato Catturato poco fa a Piacenza