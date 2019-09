Milik e Mertens – Destini opposti sul campo e sulla carta

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 8 settembre 2019) Areke Driesvivono situazioni diametralmente opposte sia sulche. Uno gioca ma non rinnova, l’altro è fermo ma firmaal centro delle vicende legate alla situazione rinnovi in casa Napoli. Stando a quanto riportato sia da Il Mattino che da La Repubblica, i due attaccanti azzurri vivono momenti totalmente differenti. Il belga è in ottima forma, gioca sia col Napoli che con la nazionale ed ha trovato il gol con entrambe le maglie. Il polacco invece è fermo da quasi un mese e si sta curando il Polonia. La differenze tra i due sono anche di natura contrattuale.è in scadenza e non sono previsti incontri tra il suo entourage ed il Napoli. Per lui le opzioni future potrebbero essere un ritorno in Belgio ma Dries ha chance anche in MLS ed in Cina, tornerebbe in squadra con Hamsik al Dalian.ha un contratto in scadenza ...

