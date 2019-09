Lukaku elogia Nipsey Hussle e racconta il rapporto con Jay-Z | ' Parliamo spesso della vita'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) "Victory Lap di": non ha avuto dubbi Romelu, nuovo centravanti dell'Inter di Antonio Conte, quando, interpellato da Rolling Stone Italia relativamente a quale sarebbe il suo primo pezzo in un'ipotetica playlist musicale, ha pronunciato con un certo orgoglio ed una vena di rammarico il nome del rapper californiano, scomparso nel marzo del 2019 all'età di soli 33 anni.su: 'Una grande fonte d'ispirazione' "Era il suo primo album, aveva 33 anni, è un disco pieno di significato – ha spiegato Lulaku, che non ha mai nascosto la sua enorme passione per il rap a stelle e strisce –aiutava tutti nella sua comunità, anche chi era appena uscito di prigione, trovava un lavoro a chi ne aveva bisogno, dava loro un posto nella società. Nel suo quartiere ha datoa diverse attività, purtroppo è stato ucciso proprio in quelle strade. La sua ...