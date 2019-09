Il figlio di Alessandro Greco | Lorenzo | spopola sul web dopo Miss Italia

Lorenzo Greco - il figlio del conduttore Alessandro è il caso social di Miss Italia 2019 : “È bellissimo” : Bello e giovane. Lorenzo Greco, figlio del conduttore Alessandro , è diventato il caso social di Miss Italia 2019. Durante la finale dell’80esima edizione del concorso, è stato inquadrato dalle telecamere per un attimo. Pochi secondi che sono bastati ad assicurargli l’assalto delle fan. “È bellissimo”, è il commento che rimbalza sotto le sue foto che stanno facendo il giro del web. Lorenzo è nato dal matrimonio tra il ...

Mai visto il figlio di Raoul Bova? Alessandro - 19 anni - è completamente diverso da papà : Chiara Giordano è l’ex moglie di Raoul Bova, la donna con cui l’attore è stato sposato per moltissimi anni e che gli ha regalato due figli: Alessandro Leon nato nel 2000 e Francesco nato nel 2001. La Giordano ha affrontato il divorzio dall’attore con grande dignità e coraggio, finendo suo malgrado in prima pagina sui giornali di gossip. Proprio per questo è stata più volte paragonata a Jennifer Aniston, protagonista anche lei di un mediatico e ...

Chi Alessandro Leon - il primo figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano : Si chiama Alessandro Leon il primo figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano. Alto come il papà, sorridente e molto riservato, Alexander, come lo chiamano gli amici, non punta al mondo dello spettacolo, nonostante sia un “figlio di”. La sua passione è l’arte, come ha svelato qualche tempo fa la madre Chiara Giordano. Quest’anno ha debuttato a Roma con la sua primissima personale dove, fra statue, quadri e creazioni ...

Insultato in un autogrill il figlio di Alessandro Di Battista - madre si mette a piangere : Un episodio abbastanza spiacevole è stato raccontato nei giorni scorsi sui profili social di Sahra Lahouasnia, moglie del pentestellato Alessandro Di Battista e madre del piccolo Andrea. Infatti, secondo quanto riferisce la donna, la famiglia, di ritorno da una vacanza in Trentino, si è fermata in un autogrill nei pressi di Verona, quando all'improvviso una donna avrebbe rivolto una frase offensiva al bambino mentre parlava con alcuni suoi ...