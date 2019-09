Dal turismo esperienziale ai farmaci - novità in app a Digithon : Bisceglie, 7 set. (Adnkronos/Labitalia) – Dal turismo esperienziale alla sperimentazione di farmaci, passando per gli integratori alimentari. ‘Attraversa’ tutti i settori economici la quarta edizione di Digithon, la maratona delle idee digitali in corso a Bisceglie in Puglia, con la partecipazione di 100 startup.Come Monugram. “La nostra idea -spiega ad Adnkronos/Labitalia Valerio Rossi, ceo della startup- è nata ...