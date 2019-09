Chi era Ruth Pfau

Ruth Pfau : Chi era e perché oggi Google le dedica un doodle : oggi, 9 settembre 2019, Google dedica un doodle a Ruth Pfau, medico e suora che ha dedicato la propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Nota come la “Madre Teresa del Pakistan”, è nata il 9 settembre di 90 anni fa: ha lavorato per decenni al fianco di migliaia di lebbrosi fondando 157 cliniche nel Paese, che nel corso della loro attività hanno curato oltre 56mila pazienti. Pfau è nata a Lipsia, in Germania, in una famiglia ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 5-4 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : il russo recupera un break! Lo spagnolo può ancora Chiudere il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 CHE PUNTO DI NADAL! BACK MIRACOLOSO! Medvedev attacca senza pietà ma lo spagnolo lo passa con un colpo della disperazione. 0-15 Rovesci lungolinea del russo! 5-4 A rete Medvedev! Dopo il cambio campo, Nadal potrà ancora servire per il match! Partita tragicomica! AD-40 ancora un vincente al servizio per il russo. 40-40 Scappa via il diritto al #4 al mondo. AD-40 13° ace per il russo ormai ...

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a leggere quelle parole mesChine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini, si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

Adriano Celentano su grandi navi : "Bravo FrancesChini. Ha innalzato la bandiera del cambiamento" : “Grande exploit del pioniere Franceschini che a soli pochi giorni dalla nascita del nuovo governo ha lanciato il suo primo SILURO centrando in pieno la fine delle grandi navi a Venezia. Bravo Dario!!! Un’azione memorabile la tua, attraverso la quale, tu per primo, hai innalzato la bandiera del vero CAMBIAMENTO!!!”. E’ il plauso di Adriano Celentano, che in un post sul suo blog appoggia in pieno l’impegno preso ieri ...

FrancesChini di fronte al barcone affondato ora opera d’arte : “Dopo mesi di odio torna l’umanità” : Il neo ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, sotto al barcone affondato nel Mar Mediterraneo e trasformato da Christoph Büchel in un’installazione ospitata alla Biennale di Venezia. “Dopo mesi d’odio, il nostro Paese deve recuperare i valori della solidarietà e dell’umanità”. Chiaro il riferimento all’esperienza del governo gialloverde e alle politiche dell’ex ministro dell’Interno, ...

Io vi diChiaro marito e marito - film stasera in tv 8 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Io vi dichiaro marito e marito è il film stasera in tv domenica 8 settembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Dennis Dugan con protagonisti Adam Sandler, Kevin James e Jessica Biel. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Io vi dichiaro marito e marito film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ...

Mentana avverte Pd e M5S : 'Conte bis taChipirina - cura vera o si pagherà dottor Ue' : Enrico Mentana, con un post apparso sui sui profili social, ha voluto mettere in evidenza quello che è un proprio punto di vista sull'attuale situazione politica italiana, non mancando di lanciare degli avvertimenti a Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle rispetto alla possibilità che si illudano di aver raggiunto già risultati importanti. Il rischio, a ben guardare, ci sarebbe considerato che, al momento, l'Italia ha un governo a tinte ...

Ultimi dettagli demo FIFA 20 - download a poChi giorni : quanto peserà? : La settimana clou per quanto concerne la demo di FIFA 20 è ormai alle porte, con milioni di aspiranti allenatori digitali che stanno già preparandosi a farsi carico di una nuova stagione videoludica alla guida della propria squadra del cuore. Tanti i cambiamenti che sono stati promessi da Electronic Arts, il cui compito è come sempre quello di affermarsi come leader nel settore dei simulatori calcistici. La sfida a distanza con PES 2020 non ...

Palco con svastiche : i residenti Chiamano la Digos - ma era solo la scenografia di un musical : Succede a Capaci dove alcuni abitanti pensando ad un comizio elettorale hanno avvertito la Questura. Gli agenti hanno però...

Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale : non sarà presente in panChina. Le sue condizioni : Forte come un leone. Sinisa Mihajlovic è senza dubbio uno degli allenatori più amati in questo periodo, nel panorama calcistico nazionale e persino internazionale. L’allenatore serbo che ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona per l’esordio in campionato del suo Bologna, seguito anche nella prima casalinga contro la Spal, ora dovrà fermarsi. Mihajlovic infatti non potrà guidare i rossoblu in casa del Brescia, dovendo riprendere le ...

Teresa Bellanova : titolo di studio - età e carriera politica. Chi è : Teresa Bellanova: titolo di studio, età e carriera politica. Chi è È stata la ministra più discussa dall’insediamento del nuovo esecutivo. La democratica Teresa Bellanova è stata bersaglio di critiche legate all’aspetto fisico e all’abito utilizzato per il giuramento. Il noto giornalista e opinionista Daniele Capezzone commentava in un ...

Paura Drinkwater - aggredito e picChiato da sei persone : “C’era sangue dappertutto” [FOTO] : Tanta Paura per il centrocampista inglese Danny Drinkwater, aggredito da un gruppo di sei persone fuori da un pub di Manchester. Secondo il quotidiano ‘The Sun’, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una discussione con il collega Kgosi Ntlhe, difensore sudafricano dello Scunthorpe United. Drinkwater avrebbe rivolto alla fidanzata di Nthle ‘pesanti apprezzamenti’. Allontanato dal locale, l’ex giocatore di ...

Diretta Palermo-San Tommaso - Serie D : esordio al Barbera - Ficarrotta parte dalla panChina : Dopo le polemiche del post gara con il Marsala per la presunta irregolarità del gol vittoria di Lucera, il Palermo scende in campo per la seconda giornata del campionato di Serie D girone I: prossimo avversario è il San Tommaso di mister Stefano Liquidato, formazione irpina neopromossa tra i Dilettanti. Il Palermo ha cominciato bene la stagione con la conquista dei primi tre punti: è iniziata la volata verso la Lega Pro, in un campionato che ...

Tina Cipollari pesa 84 Chili - la sfida a Uomini e Donne : perderà 20 Chili entro Natale 2019 : Quanto pesa Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne? È stata lei stessa a svelarlo nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. La padrona di casa ha fatto arrivare un nutrizionista in studio per lei. La sfida: perdere 20 chili entro Natale. Tina parte da 84 chili.