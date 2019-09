Fonte : optimaitalia

(Di sabato 7 settembre 2019) Chi ha amato la prima stagione di questa deliziosa serie inglese potrebbe doversi abituare all'idea di diread uno dei suoi protagonisti: The End of the2, in arrivo a novembre su Netflix, ha unafemminile, mostrata al pubblico nelle prime immagini ufficiali della stagione diffuse dalla piattaforma. Jessica Barden torna nei panni dell'eccentrica Alyssa e Naomi Ackie entra nel cast come Bonnie, un nuovo personaggio principale: Netflix le presenta nelle primeufficiali dei nuovi episodi come le "protagoniste della seconda stagione di The End of the". Non è chiaro se ciò voglia dire che il personaggio di(Alex Lawther) uscirà definitivamente di scena, ma tutto lascia presagire che il finale della prima stagione - terminato con il ragazzo inseguito dalla polizia che gli spara un colpo di pistola - avrà dalle ...

BP_InYa_Area : @briefscenario @ygofficialblink Haha Rosè reaction in the end hahaha - OptiMagazine : The End of the F***ing World 2 ha una nuova protagonista: addio a James? (Foto) #Netflix #TheEndOfTheFuckingWorld… - EXO18077591 : RT @ninitrbl: The woman the end dhskskdhksso -