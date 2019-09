Quota 100 | Salvini | “Se il governo proverà a cancellarla dovrà passare sui nostri corpi”

Riforma pensioni - ipotesi restrizione uscita Quota 100 : resta la Fornero - poche chance Q41 : Continua il dibattito sulla Riforma delle pensioni anticipate a quota 100 e sulle possibili alternative di uscita dei lavoratori per il prossimo anno. Le ipotesi sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico, tuttavia, non sono al momento convergenti. Tanto è vero che, nella giornata di ieri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro in un'intervista al Corriere della Sera, ha escluso che le ...

Pensioni - le prospettive per il 2020 : dall'APE alla Quota 100 - fino all'Opzione donna : Il nuovo Conte Bis ha preso il via solo da pochi giorni, ma gli impegni e le responsabilità di governo risultano già pressanti. Pesano gli obblighi internazionali del Paese (a partire dal Patto di stabilità europeo, che si cercherà di ridiscutere) e la quadra da trovare con la prossima legge di bilancio 2020. Tematiche che sono state riprese anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un intervento tenutosi oggi presso il ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” Pensioni ultima ora – Matteo Salvini ed Elsa Fornero sono due nomi molto frequenti nel dibattito previdenziale del nostro Paese. Il segretario della Lega ha fatto della battaglia contro la riforma Pensionistica approvata dall’allora governo Monti – di cui Fornero era ministro del Lavoro – un caposaldo della sua attività politica. Pensioni ultima ...

Pensioni : Quota 100 e rdc - Landini chiede verifica delle misure al nuovo governo : "Non esistono governi amici o nemici, noi li giudichiamo per quello che fanno. Crediamo che sia necessario che si riattivi un confronto preventivo vero", è quanto ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo giallo-rosso che avrebbe già elaborato il suo programma articolato in 29 punti da inserire nella nuova manovra Finanziaria. Lo stesso sindacalista, infatti, avrebbe ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano - Fraccaro “non si toccano” : Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano, Fraccaro “non si toccano” Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano o sono ancora in bilico? Il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro conferma la loro sussistenza anche nell’anno a venire. L’esponente M5S assicura anche sul nuovo governo, garantendo che durerà 4 anni, a patto che ci siano le condizioni necessarie per poter continuare a lavorare ...

"Reddito di Cittadinanza e Quota 100 non si toccano" - garantisce Fraccaro : “La legge di Bilancio sarà il nostro banco di prova, servirà un confronto franco con l'Ue». Sarà questa la priorità e anche il punto di tenuta del governo Conte bis o Conte 2 che dir si voglia. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, assurto ora al ruolo che è stato - nel precedente esecutivo – del leghista Giancarlo Giorgetti, di sottosegretario alla Presidenza del ...

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e Quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - il M5s presenta il conto al Pd : Le due misure bandiera del governo giallo-verde sono intoccabili. Al neo-ministro Gualtieri il difficile compito di tappare...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - il nuovo governo vuole confermarle : “Non si toccano” : Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano, garantisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. E, in effetti, il sussidio voluto dal M5s non sembra correre rischi, mentre qualche modifica più importante potrebbe invece essere pensata per l'anticipo pensionistico.Continua a leggere

Pensioni - Ghiselli (Cgil) : 'Quota 100 provvedimento a termine - serve superare la Fornero' : In questi giorni si è riacceso il dibattito pubblico sulla quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che permette l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. Un provvedimento che è certamente servito ad allentare la rigidità dell'attuale sistema previdenziale, ma che non può essere considerato come esaustivo rispetto alle necessità dei lavoratori in età avanzata. Lo ribadisce il segretario ...

RIFORMA PENSIONI & LAVORO/ Rdc - Quota 100 e cuneo - le tre mine sul Conte 2 : RIFORMA PENSIONI. Ridimensionare Rdc e quota 100 sarà molto difficile, anzi le spese aumenteranno. E sul costo del LAVORO Pd e M5s hanno proposte diverse.

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Landini “Va fatto un tagliando” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Landini “Va fatto un tagliando” Pensioni ultima ora – Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini è stato sempre molto presente nel dibattito sulla previdenza. A nome del sindacato, durante l’esperienza del governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega, ha sempre ribadito la necessità di maggiore confronto tra esecutivo e forze sindacali. Pensioni ultima ora, la posizione di Landini ...

Pensioni anticipate a Quota 100 - Brambilla : 'Uscita flessibile tra i 64 e i 70 anni' : "Le Pensioni anticipate a quota 100 vanno cambiate". A dirlo è Alberto Brambilla, già sottosegretario al Welfare dei governi Berlusconi dal 2001 al 2006 e "padre putativo" della stessa riforma delle Pensioni a quota 100. Dalla quale, comunque, oggi il presidente di Itinerari previdenziali prende le distanze perché la misura non è stata varata nel modo in cui aveva previsto. E nemmeno gli effetti di abbattimento della riforma Fornero, come ...

Quota 100 : nessuna traccia nel programma giallorosso - ma c'è l'ipotesi blocco della misura : Oggi è il giorno del giuramento del governo Conte bis. Dopo che ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è salito al Quirinale per consegnare al Capo dello Stato Mattarella la lista dei Ministri del nuovo esecutivo, tutto è pronto per le votazioni sulla fiducia delle due Camere. Il calendario prevede per lunedì prossimo la votazione della Camera dei Deputati e per il giorno successivo quella del Senato. A fiducia ottenuta il governo ...