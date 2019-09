Lukaku a Rolling Stone | “Il calcio è multiculturale Il razzismo va affrontato”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) Suuna lunga intervista a Romelu. Il nuovo attaccante dell’Inter si racconta a tutto tondo, dalle radici africane alla musica preferita, al campo, e ovviamente parla anche di. Romelu si dice orgoglioso delle sue radici africane: “Sono un fiero congolese… un fiero belga congolese. Sono molto fiero delle mie origini, del posto da cui vengo. A casa con mia mamma parlo la lingua dei miei genitori, il lingala, e a volte anche con mio figlio. Per me è molto importante tenere vive le mie radici, non dimenticare da dove arrivo”. Racconta che gli sarebbe piaciuto incontrare Nelson Mandela, sempre in prima linea nella lotta all’Apartheid e di stimare Patrice Lumumba, eroe nazionale del Congo assassinato.spiega la sua scelta di passare all’Inter: “Prima di tutto la mia è una decisione che riguarda lo sport. L’Inter era il club per ...

