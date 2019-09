Luca Marinelli ha dedicato il premio vinto a Venezia a chi salva le vite in

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile della 76esima Mostra del Cinema diè stata assegnata aper Martin Eden di Pietro Marcello. Il film racconta la forza dell'avventuriero, nato dalla penna dello scrittore americano Jack London: "Un uomo che affronta a viso aperto la vita. Un uomo colpito dalla fascinazione per la cultura e che prova a riscattarsi anche socialmente, ma arrivando in cima alla montagna che ha faticosamente scalato, ne è deluso, fino a perdersi". L'attore italiano, noto soprattutto per aver portato sul piccolo e grande schermo un gigante come Fabrizio De André, hailricevuto in laguna a "tutte le persone splendide che sono in mare are le persone che sfuggono da situazioni inimmaginabili". L'artista romano ha poi concluso dicendo "Viva l'umanità e viva l'amore".

la_Biennale : #BiennaleCinema2019 #Venezia76 COPPA VOLPI per il migliore attore / for Best Actor a/to: Luca Marinelli nel film/in… - raimovie : Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Luca Marinelli per 'Martin Eden' di Pietro Marcello… - repubblica : Venezia 76, Luca Marinelli miglior attore: 'Viva l'umanità e viva l'amore' [news aggiornata alle 20:23] -