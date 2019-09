Le celeb che con la barba sono ancora più hot

Miss Italia celebra gli 80 anni e vince con Gina Lollobrigida e miss storiche : miss Italia compie 80 anni e, per l’occasione, a tutto il concorso è stata data un’aria celebrativa. Ma chi vincerà questa importante edizione? Negli anni miss Italia è stato un concorso ammirato, desiderato da molte ragazze e, spesso, anche bistrattato. Nonostante le polemiche, il programma è riuscito ad arrivare alla sua ottantesima edizione, trasmessa di nuovo su Rai 1 dopo anni di messa in onda su La7, e, tra celebrazione per le miss passate ...

Ufficiale la data d’inizio di Amici celebrities con Maria De Filippi e Michelle Hunziker alla conduzione : La data d'inizio di Amici Celebrities è Ufficiale. Il 24 settembre torna Maria De Filippi con Michelle Hunziker per un'edizione del tutto speciale del talent più longevo della televisione italiana, che riprenderà nella sua versione principale nel mese di novembre. Già annunciati alcuni dei concorrenti, con i nomi di Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto, ai quali vanno ad aggiungersi quelli di Filippo Bisciglia, ...

Venezia (che lo fischiò) celebra il "Citizen Rosi" - : Pedro Armocida L'omaggio, diretto dalla figlia Carolina e Didi Gnocchi, ripercorre la storia d'Italia attraverso i suoi film da Venezia È allo stesso tempo l'omaggio più intimo e amorevole, quello di una figlia verso il padre amato, e più pubblico e doveroso. Nel documentario Citizen Rosi si mescolano questi due aspetti insieme al tentativo, molto ambizioso, di raccontare la storia d'Italia attraverso l'analisi di alcuni film di ...

Amici celebrities - Michelle Hunziker e il cast stellare : Sembra quasi tutto pronto per martedì 24 settembre, quando andrà in onda su Canale 5 la prima attesissima puntata di Amici Celebrities. E ad aprire le danze sono i colpi di scena: a condurre la prima puntata sarà Maria De Filippi e non Michelle Hunziker come anticipato, in quanto impegnata ancora con Striscia la Notizia. Una volta terminati gli impegni con il tg satirico, tutto rientrerà nei piani ufficiali di casa Mediaset. Nel mentre si parla ...

Amici celebrities - svelati altri 4 nomi : c'è anche Filippo Bisciglia : Si infoltisce la rosa dei famosi che si metteranno alla prova nella scuola di talenti di Maria De Filippi

Amici celebrity : nel cast anche la protagonista di Gomorra 'Scianel' : Non è ancora dato sapere quando avrà inizio la prima edizione di Amici Celebrity (anche se la data più probabile ad oggi sembra essere il 23 settembre), il programma dedicato al talento di persone famose. Dopo aver confermato che sarà Michelle Hunziker a condurre questo nuovo format di Amici, è stato poi puntualizzato che essendo la conduttrice svizzera impegnata con 'Striscia la Notizia', inizialmente Amici Celebrity sarà presentato da Maria De ...

Il M5s che celebra se stesso e il rancore di Salvini : Casaleggio reclama il record mondiale di partecipazione sulla sua piattaforma Rousseau. Un giochino noioso e inutile di cui comunque poco prima di cena saprete l'esito. Alta affluenza, dicono, facendosi un po' ridere dietro. Il bello comunque è che col voto di oggi Rousseau, inteso come piattaforma,

Amici celebrities : alla conduzione 'staffetta' tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker : La notizia circolava in rete già da un po', ma è stata ufficializzata soltanto stamattina: a presentare Amici Celebrities saranno Maria De Filippi e Michelle Hunziker. L'impegno della svizzera con Striscia la Notizia, le impedisce di poter essere al timone del talent-show sin dall'inizio: a sostituirla, sarà la storica padrona di casa. Ancora nessuna novità, invece, sui personaggi famosi che parteciperanno a questa versione inedita del format di ...

Amici celebrities : confermata la staffetta Maria De Filippi-Michelle Hunziker : Amici Celebrities: perché Maria De Filippi conduce solo le prime puntate Mediaset ha confermato l’indiscrezione degli scorsi giorni: Maria De Filippi condurrà le prime puntate di Amici Celebrities. La puntata d’esordio della versione Vip del noto talent show sarà dunque guidata dall’ideatrice e produttrice del format. La vera presentatrice della trasmissione è però Michelle Hunziker, […] L'articolo Amici Celebrities: ...

Amici celebrities - anche Filippo Bisciglia nel cast? : A poche ore dall'ufficializzazione dei primi quattro concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities circola l'indiscrezione che tra i partecipanti potrebbe esserci anche Filippo Bisciglia. Inizia a delinearsi il cast del nuovo programma di Maria De Filippi in partenza a metà settembre. La versione Vip del talent show è molto attesa dal pubblico e dopo la conferma dei primi quattro concorrenti ufficiali di Amici Celebrities, il ...

Booktour? È meglio festeggiare lo scrittore che non si autocelebra : In Francia, dove esistono ancora i lettori, si chiama rentrée: da metà agosto i media pullulano di notizie sulle numerosissime uscite letterarie di settembre con tanto di previsioni meteoeditoriali: su quale nuovo romanzo splenderà il solleone di un probabile premio? Quali opere hanno chances? Quali

E' la giornata del cane. I romanzi e i film che celebrano una grande amicizia : Se la giornata mondiale del cane si celebra il 26 agosto è perché proprio in quella data la famiglia Page, molti anni fa, adottava il piccolo Sheltie. Colleen Page ai tempi aveva solo 10 anni ma quello con quel cane, e poi di conseguenza crescendo con tutti i cani del mondo, è un amore che non finirà mai fino a portarla a diventare una degli avvocati di maggior prestigio per quanto riguarda i diritti degli animali. Un valido modo non solo per ...