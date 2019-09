L’assist di Mattarella | modificare il patto di stabilità e tassare le multinazionali

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2019) La chiamata a un'Europa "unita e solidale" che riveda le regole deldiarriva a Cernobbio dal presidente della Repubblica, Sergio. In un messaggio inviato alla platea del forum Ambrosetti il capo dello Stato vuole che l'Italia torni protagonista a Bruxelles, mette in guardia da "rischi e incertezze" del contesto internazionale e rilancia "un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato, dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale". Un'idea condivisa dal ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, altro protagonista forte del sabato di Villa d'Este: "Il nuovo governo in Italia è un'opportunità unica per dare nuovo slancio alla relazioni fra l'Italia e tutti i membri della Ue", ha detto il ministro francese.La "coesione e la crescita" insieme a un fisco "equo e corretto" sono i temi chemette al centro del suo progetto ...

