Tracce di antidepressivi nello stomaco di Fernandez Ochoa | potrebbero averne causato la

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019)della ex sciatrice olimpionica Blancasono stati trovati resti di pillole Sinogan, un farmaco antidepressivo - usato come sedativo - che può essere letale se assunto in grandi quantità. Come riporta El Mundo, queste sono le prime indiscrezioni dell’autopsia effettuata sul corpo della donna.era scomparsa il 24 agosto ed è stata ritrovata morta mercoledì nella zona del Pico de la Penota, montagna al confine fra la Comunidad di Madrid e la Provincia di Segovia. I campioni dei farmaci rinvenuti nel corpo della sciatrice sono stati inviati per analisi approfondite all’istituto tossicologico di Madrid. Si dovranno aspettare le analisi per capire le cause definitive della morte. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che l’ex atleta sia rimasta vittima di un ...

