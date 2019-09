Nuoro | aggressioni e violenze nella comunità di recupero | arrestati quattro minorenni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Avevano reso infernale la vita agli altri ospiti delladiin cui si trovavano, ma anche agli stessi educatori che avevano il compito di aiutarli.ragazzi che vivevano in una struttura per minori con disagi comportamentali, situata in provincia di, sono stati sottoposti a misure cautelari dalla polizia, in base a quanto emerso dall’inchiesta, condotta dalla Squadra mobile della città sarda sotto il coordinamento di Luisella Grazia Fenu, pm presso il Tribunale deidi Sassari. Infatti i giovani si sarebbero resi responsabili di una serie di gravi reati come maltrattamenti, estorsioni, stalking, lesioni, danneggiamenti, sequestro di persona e violenza carnale. Per due di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre gli altri due sono stati accompagnati in un’altra. Leal ragazzo autistico In particolare isi ...

LaStampa : Erano tutti ospiti di una struttura con particolari disagi comportamentali. - teresa3345 : Nuoro, stupri e aggressioni nella comunità di recupero: 4 minori arrestati. Autistico costretto a elemosinare… - infoitinterno : Nuoro, aggressioni, stupri e minacce in comunità: quattro minorenni arrestati -