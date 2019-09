Pd Comune Roma | soddisfazione per revoca divieto a Mimmo Lucano

Roma - si forma l’asse Comune-Regione per fermare gli sgomberi : “Nuovi scenari”. Ma la prefettura vuole tirare dritto : Sospendere gli sgomberi in programma a Roma nel prossimo anno e mezzo. C’è un asse fra il M5s in Campidoglio e il Pd in Regione Lazio che si materializzerà alla prossima riunione del comitato locale per l’ordine e la sicurezza in programma il 29 agosto. L’obiettivo è mettere in pausa il fitto calendario stilato da Gerarda Pantalone. Appena arrivata, nel maggio scorso, la nuova prefetta ha stilato una short-list di 22 edifici ...

Affittuario del Comune di Roma : "Avere casa davanti Fontana di Trevi? Pago 286 euro - ma c'è tanta umidità" : “La casa a Fontana di Trevi? Pago 286 euro, ma è tanto umida”, a dirlo è Emilio De Lipsis, 74enne Affittuario del Comune di Roma intervistato da Il Messaggero. A chi gli domanda come sia aprire la finestra e trovarsi di fronte la Fontana di Trevi, il fortunato inquilino risponde:Viviamo qui da tanti anni, ci siamo abituati. Pensi che quando abbiamo ospiti, qualcuno si lamenta del rumore dell’acqua [...] ...

Pd Comune Roma : da Giunta nessuna volontà su sviluppo Ama : Roma – “La presidente di Ama, Luisa Melara, ha ragione ed e’ chiara: ‘Ama e’ concentrata sul suo core business che consiste nella raccolta, pulizia e spazzamento. Eventuali sviluppi di investimento nel settore impiantistico dovranno essere concordati in armonia con le politiche del socio Roma Capitale’. Questa affermazione contiene un’altra verita’: ovvero che Roma ha necessita’ ...

Zannola-Baglio : Comune Roma deve bloccare in autotutela bando Oepa : Roma – “Ribadiamo, ancora una volta, la nostra preoccupazione e perplessita’ sui termini fissati dal bando del Comune di Roma relativo al Servizio educativo per l’Autonomia degli alunni con disabilita’ frequentanti le scuole d’infanzia comunali e statali”. Cosi’ in una nota i consiglieri del Pd capitolino, Valeria Baglio e Giovanni Zannola. “La chiusura dei termini di presentazione dei ...

Riccione - “stereotipi - omofobia e doppi sensi” : polemiche per il film di Rai Web sulla città romagnola. Il Comune : “Non lo abbiamo patrocinato” : Mai come quest’anno la riviera romagnola è sotto le luci dei riflettori mediatici. Prima il ministro dell’Interno Matteo Salvini in consolle al Papeete Beach di Milano Marittima con le ballerine scatenate sull’Inno di Mameli e ora una polemica infuocata che ruota attorno al film web di 39 minuti “Riccione”, prodotto da Rai Pubblicità e dalla Durex. Le immagini e le situazioni descritte nel corto dall’ironia spinta, ...

Commissione Comune Roma : guasti ai nuovi autobus è cosa normale : Roma – nuovi bus e gia’ guasti? E’ quanto di piu’ “normale” e “fisiologico” ci possa essere. A dirlo a gran voce sono i funzionari dell’Atac durante un sopralluogo di questa mattina della Commissione capitolina Mobilita’. I consiglieri, tutti della maggioranza a eccezione di Cristina Grancio del gruppo misto, si sono recati nella rimessa di via di Grottarossa a cui sono stati destinate ...

Fiumicino - nuovo incontro AS Roma-Comune. Sindaco : c’è interesse : Roma – L’ipotesi stadio della Roma a Fiumicino, da mera suggestione, inizia a diventare ipotesi concreta. E’ notizia di oggi infatti di un incontro tra il Sindaco del Comune del litorale, Esterino Montino, e il vicepresidente della Roma, con delega allo Stadio, Mauro Baldissoni. E non si tratta nemmeno del primo vertice ma del quarto in poche settimane. La societa’ giallorossa, infatti, sembra non voler piu’ perdere ...

Intesa Figc-Comune di Roma - nasce la “casa delle nazionali” : La Giunta Capitolina, con la Delibera n. 148 immediatamente eseguibile, approvata nella riunione del 30 luglio, ha determinato l’approvazione di un Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) per la definizione di un progetto comune che, valorizzando il complesso immobiliare ‘Salaria Sport Village’, sito in Via San Gaggio 5, […] L'articolo Intesa Figc-Comune di Roma, nasce la “casa delle ...

Musei in Comune - ingresso gratuito per la prima domenica di agosto per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana : ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitanaper la prima domenica del mese di agosto. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’estate al museo permette di scoprire, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, le tante mostre in corso.domenica 4 agosto la maggioranza delle esposizioni saranno ad ingresso gratuito per ...

Roma - il Viminale sgombera e il Comune paga : l’emergenza fa tornare le cooperative. Gli sfrattati di Primavalle ospitati a peso d’oro : Il Viminale ordina gli sgomberi, la Prefettura li calendarizza e la Questura li esegue. Ma poi, a pagare, è il Comune di Roma. A caro prezzo, perché gli alloggi pubblici disponibili non ci sono e bisogna chiamare in causa le cooperative. Le stesse che già gestiscono da oltre 10 anni i cosiddetti “residence”, per i quali in passato il Campidoglio ha speso anche 40 milioni di euro l’anno. Alle coop, il Campidoglio è dovuto ...

Informazioni preliminari sul maxi concorso al Comune di Roma 2019 : tra bando e figure richieste : Emergono in queste ore le prime Informazioni da annotare per quanto riguarda il tanto atteso maxi concorso al Comune di Roma 2019, considerando il fatto che tra poche settimane ci sarà una svolta per coloro che seguono da vicino la vicenda. Dopo aver analizzato ulteriori Informazioni su quello MiBAC, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 16 luglio tocca condividere i dettagli preliminari su una questione molto calda già ...

Migranti - Roma-Berlino : soluzione Comune : 19.09 I ministri degli Esteri italiano e tedesco, Moavero e Roth,a latere del Consiglio Affari Esteri europeo, "hanno sancito la volontà di lavorare per una soluzione equa,che consenta di governare i flussi migratori verso l'Europa". Lo si apprende da fonti diplomatiche italiane. Ribaditi "i principi di solidarietà e condivisione degli oneri tra gli Stati membri".