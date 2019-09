Lucano | Cuffaro | ' felice per ex sindaco | ora potrà riabbracciare padre | io non ho potuto'

Lucano : appello di Cuffaro - ‘Fate vedere il padre a ex sindaco Riace - io soffro ancora’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“E’ semplicemente crudele non permettere a Mimmo Lucano di non potere vedere il padre, e potere essere testimone dei suoi ultimi giorni. Mi appello alla giustizia affinché permettano all’ex sindaco di Riace di potere tornare a casa. Io so quello che si prova. E porto ancora dentro il dolore e l’atroce sofferenza per questo. Ho appreso della morte di mio ...

Lucano : appello di Cuffaro - ‘Fate vedere il padre a ex sindaco Riace - io soffro ancora’ (3) : (AdnKronos) – “Faccio un appello per Lucano – dice oggi Cuffaro, che fa l’agricoltore e il volontario in Africa – Mi auguro che i giudici cambino idea su Lucano. Non c’è niente di peggio di un rimorso e una sofferenza che dureranno per sempre. Non vorrei che se dovesse essere assolto da tutto poi si debba anche aggiungere questa altra barbarie di non avergli fatto vedere il padre”. “E lo dico ...

Lucano : appello di Cuffaro - ‘Fate vedere il padre a ex sindaco Riace - io soffro ancora’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“E’ semplicemente crudele non permettere a Mimmo Lucano di non potere vedere il padre, e potere essere testimone dei suoi ultimi giorni. Mi appello alla giustizia affinché permettano all’ex sindaco di Riace di potere tornare a casa. Io so quello che si prova. E porto ancora dentro il dolore e l’atroce sofferenza per questo. Ho appreso della morte di mio padre ...

