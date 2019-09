Lorella Cuccarini torna in tv con La vita in diretta

Lorella Cuccarini : “Non sono l’ultima starlettina raccomandata. Heather Parisi? Non so di chi tu stia parlando” : “Ho sempre dato grande spazio alle opinioni di tutti, vorrei che venisse concesso anche a me“. Durante la presentazione della nuova edizione de “La Vita in Diretta“, in onda da lunedì 9 ottobre alle 16 su Rai 1, Lorella Cuccarini si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, replicando alle critiche che le sono state mosse per questo suo ritorno sugli schermi di Viale Mazzini, alla guida di uno dei programmi di punta della ...

Lorella Cuccarini si sfoga dopo le accuse e lancia una frecciatina a Heather Parisi : Lorella Cuccarini si sfoga dopo le accuse ricevute per il suo ritorno in Rai e lancia una frecciatina a Heather Parisi. Il prossimo 9 settembre la conduttrice tornerà in tv con La Vita in Diretta insieme ad Alberto Matano. Il suo ritorno nell’azienda di Viale Mazzini dopo una lunga assenza ha causato non poche polemiche soprattutto per via di alcune affermazioni sovraniste che non erano state apprezzate dall’ex collega Heather ...

Lorella Cuccarini torna con La Vita in Diretta : «Non rinnego le frasi sul sovranismo» : La neo conduttrice de La Vita in Diretta Lorella Cuccarini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che partirà il 9 settembre e dove sarà affiancata dal giornalista Alberto Matano, risponde a chi le chiede se, col senno del poi, preferirebbe non aver rilasciato alcune dichiarazioni come quelle in cui si definì sovranista. «Non ho mai rinnegato quello che ho detto in passato e non lo farò certo ora anche se le mie ...

La Vita in Diretta - Lorella Cuccarini sulle sue posizioni sovraniste : "Basta strumentalizzazioni" : Al gioco al massacro non ci sta. Lorella Cuccarini, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione de La Vita in Diretta in programma a partire dal 9 settembre (di cui sarà conduttrice insieme al giornalista Alberto Matano), ha fatto una richiesta ai giornalisti per quanto riguar

“Lascio”. Lorella Cuccarini - che botta! ‘La Vita in Diretta’ perde un pezzo da novanta : La Vita in Diretta perde i pezzi. L’arrivo di Lorella Cuccarini coincide con l’addio al programma di un volto storico della trasmissione al centro in questi mesi di mille polemiche. Barbara Di Palma lo ha annunciato sui social dove ha scritto un lunghissimo messaggio di ringraziamenti ed ha anche spiegato il motivo di questa sua decisione. La Di Palma lavorava come inviata nello show dai tempi di Michele Cucuzza, ed è proprio con il conduttore ...

Lorella Cuccarini al vetriolo : «Sono stata raccontata come l’ultima starlettina raccomandata. Chiedo onestà intellettuale» : Lorella Cuccarini, Alberto Matano “Hanno raccontato il mio rientro in Rai come fossi l’ultima starlettina raccomandata“. Lo sfogo di Lorella Cuccarini è arrivato alla conferenza stampa di lancio della nuova edizione de La Vita in Diretta, il rotocalco quotidiano del pomeriggio di Rai1 che la showgirl condurrà da lunedì 9 settembre con Alberto Matano. Stuzzicata dai giornalisti sulle polemiche per alcune sue affermazioni ...

Lorella Cuccarini a Io e te : 'Alberto Matano è fantastico - Mickey Rouke fu volgare' : Oggi, mercoledì 4 settembre, Lorella Cuccarini è stata ospitata a Io e te, programma pomeridiano Rai condotto da Pierluigi Diaco. Reduce dalla poco fortunata conduzione di "Grand Tour", la "più amata dagli italiani" ha raccontato alcuni dettagli della sua vita e della sua carriera televisiva....Continua a leggere

Lorella Cuccarini/ Pippo Baudo : 'La Vita in Diretta? Lei è abituata a vincere' : Lorella Cuccarini ospite di Pierluigi Diaco a 'Io e Te': la difesa del conduttore dopo le accuse di stampo politico alla 'più amata dagli italiani'

Io e Te : Pierluigi Diaco commette una gaffe con Lorella Cuccarini : Pierluigi Diaco fa una gaffe in diretta con Lorella Cuccarini a Io e Te Nella puntata di mercoledì 4 settembre di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato Lorella Cuccarini, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione de La Vita in Diretta, in partenza da lunedì 9 settembre. Alla bionda conduttrice ha riservato un omaggio davvero spettacolare ripercorrendo la sua straordinaria carriera professionale. In due occasioni, però, ...

Lorella Cuccarini - Alberto Matano la difende dalle critiche di Heather Parisi : Dopo le polemiche dei giorni scorsi Alberto Matano scende in campo per difendere Lorella Cuccarini. Il giornalista e volto del TG1, affiancherà la showgirl nella conduzione de La Vita In Diretta. Una sfida che Lorella sta affrontando dopo le pesanti critiche arrivate da Heather Parisi e il flop di Grand Tour, il programma estivo che è stato chiuso in anticipo a causa, forse, degli ascolti piuttosto deludenti. Come è ormai noto la ballerina ...