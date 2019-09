Infermiere derubato e picchiato dal ragazzo che stava curando

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Valentina Dardari Ilera in ospedale per aver presumibilmente ingerito dei farmaci. Il 17enne è stato poi arrestato Brutta avventura per undipendente all’ospedale di Sondrio. Un 17enne giunto nella struttura ospedaliera per essere curato ha approfittato per rubare l’orologio dell’che loassistendo. Quando questi se ne è accorto, illo ha aggredito picchiandolo e progli lesioni guaribili in una trentina di giorni. Il sanitario è stato salvato da un collega che ha messo in fuga il giovane. Fuga breve visto che la polizia è riuscita a rintracciarlo e ad arrestarlo. Tutto è avvenuto nella serata di mercoledì 4 settembre all’ospedale di Sondrio. Qui, unresidente nel lodigiano, è arrivato per una presunta intossicazione da farmaci. Con la scusa di allontanarsi per fumare, il paziente ha approfittato del momento per ...