Il mostro di Loch Ness forse è un’anguilla gigante | lo rivela uno studio di scienziati

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Che sembianze potrebbe avere ildi? Potrebbero essere anguille giganti le creature oggetto di avvistamenti a, il lago scozzese famoso per il leggendario. Lononeozelandesi in unodi cui dà notizia oggi la Bbc online. Gli autori della ricerca hanno cercato di catalogare tutte le creature che vivono nel(lago in scozzese) estraendo il Dna da campioni di acqua. Le analisi hanno permesso di escludere la presenza di grandi animali che secondo alcune ipotesi potrebbero essere stati scambiati per la mitica creatura. E tanto piu’ quella di un rettile marino preistorico come il plesiosauro. “Non abbiamo trovato alcuna prova della presenza di una creatura anche lontanamente legata al plesiosauro, quindi, mi dispiace ma un’idea del genere non regge”, ha detto il prof. Neil Gemmell, genetista ...

EEvienia : RT @S_Galimberti: Il mostro di #LochNess è un’anguilla gigante. Parola di scienziati. #misteri - sermezane : RT @S_Galimberti: Il mostro di #LochNess è un’anguilla gigante. Parola di scienziati. #misteri - vendutoschifoso : RT @S_Galimberti: Il mostro di #LochNess è un’anguilla gigante. Parola di scienziati. #misteri -