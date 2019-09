I Galaxy Fold | gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole | saranno in vendita dal 6

Tanti esordi a settembre : Samsung Galaxy Watch Active 2 il 20 - Samsung Galaxy Fold il 27 e Nest Hub Max il 9 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è già disponibile in pre-ordine nel Regno Unito e le spedizioni partiranno il 20 settembre 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Tanti esordi a settembre: Samsung Galaxy Watch Active 2 il 20, Samsung Galaxy Fold il 27 e Nest Hub Max il 9 proviene da TuttoAndroid.

Prezzo pre-ordine del Samsung Galaxy Fold : prenotazioni attive negli USA : La svolta per l'acquisto del Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, è arrivata negli USA: i pre-ordini localmente sono stati attivati, come riportato da 'PhoneArena.com', attraverso i due vettori americani più blasonati. T-Mobile e AT&T propongono il dispositivo al Prezzo di listino di 1980 dollari statunitensi, nelle nuance cromatiche Dark Silver Hinge, Black Hinge e Gold Hinge. La notizia sposa ...

A quando la vendita del Samsung Galaxy Fold : Evan Blass si sbilancia : Il discorso relativo al Samsung Galaxy Fold sta per entrare nel vivo: stando a quanto appena riportato da Evan Blass su Twitter, potrebbe essere il 27 settembre la data di lancio del primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, presentato tempo addietro (a ridosso del mese di aprile), ma mai commercializzato per i motivi che un po' tutti conoscerete (ci sono stati dei problemi al display tali da ritardarne di molto la messa in vendita, al ...

Più vicino il (secondo) lancio di Samsung Galaxy Fold : via alle pre-registrazioni negli USA : Dopo le numerose vicissitudini che vi abbiamo raccontato su queste pagine, Samsung Galaxy Fold sembra avvicinarsi con passo sicuro al debutto definitivo L'articolo Più vicino il (secondo) lancio di Samsung Galaxy Fold: via alle pre-registrazioni negli USA proviene da TuttoAndroid.

Un altro pieghevole da Samsung - più a buon mercato del Galaxy Fold : Credetevate che il lavoro del colosso di Seul relativo agli smartphone pieghevoli potesse fermarsi al Samsung Galaxy Fold? In quel caso si è trattato della prima sperimentazione di un prodotto totalmente innovativo, che necessitava di tanti accorgimenti per potersi affinare (potremmo ancor oggi essere lontani dall'ottenimento di un prodotto finito adatto all'utenza su larga scala; i passi da fare sono ancora molti per il raggiungimento di quel ...

Samsung vuole che il prossimo Galaxy Fold costi meno del precedente : Samsung Galaxy Fold non è ancora arrivato sul mercato e già si parla del suo successore e delle strategie per contenere il prezzo. L'articolo Samsung vuole che il prossimo Galaxy Fold costi meno del precedente proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold dovrebbe esordire in Corea del Sud il 6 settembre : Nei giorni scorsi il produttore ha aperto le pre-registrazioni in Cina e, stando ad un nuovo report, l'esordio sul mercato potrebbe avvenire il 6 settembre L'articolo Samsung Galaxy Fold dovrebbe esordire in Corea del Sud il 6 settembre proviene da TuttoAndroid.

Guardate come potrebbe essere elegante Samsung Galaxy Fold 2 in questi render : Non abbiamo ancora avuto modo di vederlo ufficialmente sugli scaffali dei negozi, che già emerge il primo brevetto per il successore del Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda coreana. L'articolo Guardate come potrebbe essere elegante Samsung Galaxy Fold 2 in questi render proviene da TuttoAndroid.

Samsung apre le pre-registrazioni per il Galaxy Fold in Cina : il lancio potrebbe avvenire tra pochi giorni : Samsung ha confermato lo smartphone pieghevole sarà rilasciato ufficialmente nel mese di settembre senza rivelare alcuna data di lancio, ma ora la società ha iniziato a raccogliere le pre-registrazioni per il Galaxy Fold sul suo sito web cinese. Il dispositivo mantiene lo stesso prezzo di prima, ovvero 1980 dollari, e il lancio dovrebbe avvenire a pochi giorni dall'apertura delle pre-registrazioni. L'articolo Samsung apre le pre-registrazioni ...

Samsung comincia a ricaricare i video tutorial di Galaxy Fold : si notano già le prime differenze : Samsung ha passato mesi ad ottimizzare e rivedere l'hardware di Galaxy Fold dopo il suo iniziale e catastrofico fallimento, ma l'attesa per la sua uscita è quasi giunta al termine ed un nuovo video tutorial mostra già una delle differenze rispetto al modello precedente. L'articolo Samsung comincia a ricaricare i video tutorial di Galaxy Fold: si notano già le prime differenze proviene da TuttoAndroid.

Primi dettagli sul display del Samsung Galaxy Fold 2 - fra protezione e diagonale : Samsung abbandonerà lo strato protettivo in polimero a favore di una protezione pieghevole completamente in vetro per il suo Galaxy Fold 2. L'articolo Primi dettagli sul display del Samsung Galaxy Fold 2, fra protezione e diagonale proviene da TuttoAndroid.

Il brevetto del Samsung Galaxy Fold 2 mostra un concept decisamente differente : Grazie al brevetto rilasciato da Samsung è possibile farsi un'idea su quella che sarà la seconda generazione di Galaxy Fold. L'articolo Il brevetto del Samsung Galaxy Fold 2 mostra un concept decisamente differente proviene da TuttoAndroid.

Guardate il design del possibile Galaxy Fold Z in questi brevetti : Un brevetto di Samsung mostra il design di uno smartphone a tutto schermo che si piega in ben due punti, assumendo una forma che ricorda la lettera Z: siamo di fronte al futuro Galaxy Fold Z? L'articolo Guardate il design del possibile Galaxy Fold Z in questi brevetti proviene da TuttoAndroid.

Le memorie UFS 3.0 di Samsung Galaxy Note 10 danno la paga a quelle di OnePlus 7 Pro e di Galaxy Fold : Potrebbe essere questo uno degli elementi che sottrarranno quote di mercato a OnePlus 7 Pro, in attesa che Galaxy Fold arrivi anche lui sul mercato? L'articolo Le memorie UFS 3.0 di Samsung Galaxy Note 10 danno la paga a quelle di OnePlus 7 Pro e di Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.