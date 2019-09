Governo | i piani di Conte per il bis | nuova intesa con la Ue per il patto di Stabilità

I piani del nuovo Governo : pensione di garanzia per i giovani e Opzione Donna : Il nuovo Governo Conte bis, formato dall'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ha giurato questa mattina al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i nomi che compongono la squadra di Governo ci sono poche conferme, molti cambiamenti e una certezza: tanti i nodi da sciogliere per i nuovi Ministri e occhi puntati soprattutto su chi erediterà il Dicastero presieduto in precedenza da Luigi Di Maio. ...

Il Governo che non c'è e i piani di Boris Johnson : A dispetto dei commenti filo-contiani, che individuano nel prof. avv. il fulcro di una brillante opera di mediazione poi trasformata in notevole capacità realizzativa, ripetiamo tutti insieme ciò che risulta evidente, sotto gli occhi, palese: il governo non c'è. Neppure si direbbe "non c'è più" ma p