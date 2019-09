Ed Sheeran ha un' impressionante collezione di orologi

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Nonostante la bellezza mentre posa sorridente davanti a un obiettivo fotografico, ci sono pochissimi abiti o acconciature che non rendano estremamente imbarazzante lo stile di Ed. La combinazione di jeans larghi da scolaretto e un paio di Jordan che indossa su quasi tutti i tappeti rossi, non è affatto vincente. Ciò che balza agli occhi quando indossa un abito è la sua somiglianza con il tipico CEO della Silicon Valley invitato a parlare a una convention. Ed merita tutto il successo che ha avuto, ma in fatto di moda ha inanellato un passo falso via l’altro. Tuttavia, non c’è il minimo dubbio che al cantante piacciano le cose belle. Magari non le sa valorizzare, ma indossa sempre abiti costosi e la suadi sneaker è leggendaria. Il vero segreto del suo stile sta in un particolare evidente nelle grandi occasioni: al polso porta ...