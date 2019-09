Display a 90 Hz per OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro | lo conferma l’azienda

Android sta per ricevere la regolazione del refresh rate dei Display : indizio su Pixel 4? : Google ha avviato i preparativi per inserire nativamente su Android il controllo del refresh rate dei display. La riga di codice è già stata beccata L'articolo Android sta per ricevere la regolazione del refresh rate dei display: indizio su Pixel 4? proviene da TuttoAndroid.

Segnalati problemi con spegnimento Display oltre i 30 secondi per Samsung Galaxy S8 a fine agosto : Emergono proprio a fine agosto, direttamente da diversi possessori del Samsung Galaxy S8, alcune segnalazioni che mettono in evidenza un nuovo problema con lo smartphone lanciato sul mercato ad inizio 2017. In particolare, non sono pochi coloro che vogliono impostare lo spegnimento dello schermo oltre la soglia dei 30 secondi per i motivi più disparati, ma secondo quanto raccolto in queste ore, pare che la patch di agosto complichi non poco le ...

Ecco degli sfondi per nascondere il foro del Display dei Samsung Galaxy Note 10 - anche del Galaxy Store : Ecco due belle raccolte di sfondi da Reddit e dal Galaxy Store per nascondere o sfruttare in modo originale il foro nel display nei nuovissimi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+.

Samsung Galaxy Note 10+ pigliatutto : migliori fotocamere e miglior Display per DxOMark e DisplayMate : Samsung Galaxy Note 10+ e Note 10+ 5G si prendono la vetta della classifica di DxOMark e di displayMate: i nuovi phablet, secondo le loro analisi, ha il miglior comparto fotografico e il miglior display in circolazione.

Che cos'è l'HDR10+ e perché è importante? Fa la differenza sui Display degli smartphone : Tutto ciò che c'è da sapere sull'HDR10+: smartphone compatibili, che cos'è, come funziona e perché è importante per i display.

Il futuro di LG passerà per i Display arrotolabili? L'azienda ha già registrato alcuni nomi : Il futuro dei dispositivi mobili (e non solo) potrebbe passare dai display arrotolabili, e LG non dovrebbe in tal caso tirarsi indietro: la casa sud-coreana ha di recente registrato alcuni nomi presso l'European Union Intellectual Property Office.

Sony vuole anticipare di nuovo il futuro : ecco Xperia 1R (J8220) con Display 5K : Sony Xperia 1R (J8220) dovrebbe essere il nome di un nuovo smartphone che il produttore nipponico si prepara a lanciare sul mercato. ecco tutti i dettagli

Samsung Galaxy Note 10 tra Display FullHD+ - IP69 - ricarica Super Fast e fotocamera f/1.5 : Samsung Galaxy Note 10 non avrà un display QuadHD ma dovrà accontentarsi di un FullHD: ecco le ultime informazioni, tra IP69, ricarica Super Fast e fotocamera.

Samsung ha ottenuto un brevetto per uno smartphone pazzesco con tre Display : Samsung ha ottenuto un brevetto per uno smartphone incredibile, con tre display rotanti uniti da una specie di perno nella parte bassa.

