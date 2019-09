Children of Morta - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sono rari, ma esistono. Parliamo di quei giochi da cui ci si aspetta poco o che si immaginano con dimensioni piuttosto modeste, e che invece ti esplodono in faccia lasciandoti senza fiato dopo averti portato via un monte ore che non credevi possibile.ofè uno di quei giochi. Lo carichi la prima volta e ti cattura subito con una pixel-art di primissima qualità, ma ancora pensi si tratti di un titoletto con cui passare qualche decina di minuti ogni tanto, uno di quelli che chiuderai in 5 o 6 ore e potrai cancellare per sempre dal backlog.Niente di tutto questo. Dopo l'immancabile prologo/tutorial che permette di assimilare il semplice sistema di controllo (per il quale è consigliato il controller ma anche la combo tastiera-mouse funziona bene) vorrete vedere il capitolo successivo, poi quello dopo... e quello dopo ancora. Le famose 5 ore a cui accennavamo poco fa sono ...

TheGamesMachine : Il nostro Paolone ha espresso le sue arti da recensione super veterano su Children of Morta, tosto action RPG rogue… - Multiplayerit : Children of Morta disponibile, con trailer di lancio - cyberanimax : L'interessante gioco di ruolo d'azione Children of Morta di Dead Mage è disponibile, come ci ricorda il classico tr… -