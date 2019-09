Presbiopia | addio agli occhiali | basteranno poche gocce di collirio per correggerla

Occhi - addio Presbiopia : un collirio per curarla : Dire addio alla presbiopia, la condizione fisiologica legata all’avanzare dell’età che non permette di mettere a fuoco da vicino, con alcune gocce di collirio al giorno. Potrebbe essere presto una realtà per milioni di persone ‘over 50′ che hanno a che fare quotidianamente con questo disturbo della vista corretto spesso con gli Occhiali. Un nuovo farmaco della Novartis, per ora solo una sigla (Unr844), potrebbe arrivare nel 2023 dopo ...