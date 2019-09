LIVE Berrettini-Monfils | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 6-3 6-2 3-6 | si decide tutto al

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Servizio potente e rovescio a chiudere, battuta tenuta a zero dal romano. 40-0 Altra prima ingiocabile, bene Matteo! 30-0 Servizio vincente per. 15-0 Lungo il dritto di. INIZIA IL QUINTO SET! 3-6 Altro servizio vincente, sial quinto set! 40-15 Prima vincente del francese, due set point. 30-15 Doppio fallo diche forza la seconda. 30-0 Nastro avverso che respinge un dritto molto potente del romano. 15-0 Trova l’incrocio con il dritto, non riesce a rispondere. 3-5quasi si scansa sulla seconda dell’azzurro, il francese punteràsu questo game in battuta. 40-15 Risposta del francese che non passa. 30-15 Dritto al corpo diche prende in controtempo. 30-0 Risposta svogliata diche è lunga. 15-0 Pallonetto cercato da ...

