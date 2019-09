J-Ax all’Algida Red Party 2019 a sostegno dei disabili festeggia il triplo platino di

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ci sarà anche J-Ax all'Algida Red, l'evento gratuito con il quale si supporteranno i diritti dei, con l'attuazione di progetti concreti che garantiscano tutela per tutti coloro che si trovino in condizioni di bisogno e per migliorare i progetti di inclusione sociale sul territorio. J-Ax si è già detto entusiasta della partecipazione, spiegando i motivi che l'hanno spinto a partecipare all'evento in programma per l'11 settembre. "Ho sposato fin da subito il progetto perché fin da ragazzo ho frequentato Ostia. Tanto da arrivare a dedicarle una canzone, e soprattutto sono sempre stato un sostenitore della tutela dei diritti deie delle famiglie che devono affrontare barriere architettoniche e sociali spesso difficili da comprendere per chi non si trova in quella situazione". La partecipazione all'evento è completamente gratuita e avrà inizio dalle 16 ...

OptiMagazine : .@jaxofficial all'Algida Red Party 2019 a sostegno dei disabili festeggia il triplo platino di Ostia Lido… -