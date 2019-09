Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Massimo D’, in un’intervista a Il Corriere, commenta il voto della base del M5s che ha dato il via libera al nuovo governo giallo-rosso che l’ex premier definisce una “alleanza naturale”.“Il M5S, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell’alleanza col Pd lo sbocco naturale di quell’impasse. Quella prospettiva si era arenata di fronte alla scelta sbagliata del Pd di chiamarsi fuori e di consentire, quindi, che si formasse una maggioranza parlamentare tra M5S e Lega. Quell’alleanza gialloverde era stata un ripiego; il ribaltone politico di cui molti parlano oggi, in realtà, era avvenuto allora. Adella scelta del Pd, quindi, si èune si è consentito che la destra diventasse molto più forte. Oggi le cose sarforse più ...

HuffPostItalia : D'Alema: 'Si è perso un anno a causa del Pd. Ma ora Zingaretti ha avuto coraggio' - ve10ve : RT @HuffPostItalia: D'Alema: 'Si è perso un anno a causa del Pd. Ma ora Zingaretti ha avuto coraggio' - FiordellisiFran : RT @HuffPostItalia: D'Alema: 'Si è perso un anno a causa del Pd. Ma ora Zingaretti ha avuto coraggio' -