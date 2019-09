Berrettini nella storia | in semifinale ad US Open

US Open – Berrettini stende Rublev ed entra nella storia del tennis italiano : ai quarti di finale come Barazzutti! : Matteo Berrettini batte Andrey Rublev e accede ai quarti di finale degli US Open: l’azzurro proverà a bissare l’impresa di Barazzutti, ultimo azzurro ad arrivare in semifinale Matteo Berrettini non si ferma più! Il tennista azzurro, attuale numero 25 del mondo, stacca il pass per i quarti di finale degli US Open e proverà a mettercela tutta per seguire le orme di Corrado Barazzurri, ultimo italiano a raggiungere le semifinali dello Slam ...