Fonte : ilmessaggero

(Di giovedì 5 settembre 2019) Unda sogno. L'azzurro batte, dopo una maratona, il francese Gael Monfils per 3-2 (3-6; 6-3; 6-2; 3-6; e vola inUs. Risultato storico per l'Italia.A...

robdeangeliss : Berrettini da impazzire, è in semifinale agli US Open - leggoit : #Berrettini da impazzire, è in semifinale agli #USOpen - NardiTennis : Matteo #Berrettini da impazzire! Battuto #Monfils al quinto set, è in semifinale e aspetta il vincente della sfida… -