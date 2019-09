Occhi | addio presbiopia | un collirio per curarla

Addio presbiopia - gocce nell’Occhio per eliminarla : Basilea, 3 set. (AdnKronos Salute) – Dire Addio alla presbiopia, la condizione fisiologica legata all’avanzare dell’età che non permette di mettere a fuoco da vicino, con alcune gocce di collirio al giorno. Potrebbe essere presto una realtà per milioni di persone ‘over 50’ che hanno a che fare quotidianamente con questo disturbo della vista corretto spesso con gli occhiali. Un nuovo farmaco della Novartis, per ...

Cinema - addio a Ilaria Occhini. L’attrice fiorentina si è spenta a 85 anni. La sua lunga carriera da Visconti a Özpetek : Da Luchino Visconti a Ferzan Özpetek, in una carriera da signora elegante del grande schermo. Il Cinema italiano dice addio a Ilaria Occhini. L’attrice fiorentina, 85 anni, si è spenta ieri pomeriggio. Nipote per parte materna dello scrittore Giovanni Papini – e figlia dello scrittore Barna Occhini – ha avuto una carriera lunghissima, debuttando nel Cinema a soli 19 anni nel film “Terza liceo” (facendosi chiamare ...

