Mauro | ' La Juve può vincere lo scudetto anche con le riserve'

“Juve ancora la più forte? Chi è l’antagonista?” I pensieri di Pirlo - Platini e Mauro : Solo due giornate di campionato, ancora poco per tracciare un bilancio della Serie A 2019-2020. A tal proposito però, a margine della Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro, hanno parlato Andrea Pirlo, Michel Platini e Massimo Mauro. Ecco le loro parole. Pirlo – “L’Inter è la più attrezzata per lottare a lungo con la Juve. L’assenza di Chiellini peserà, è capitano e leader. Ma la Juve ha comprato giovani di ...

La griglia di Mauro : “O Inter - o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…” : La griglia di Mauro per la vittoria finale del campionato di Serie A 2010-20, apparsa sulle pagine web del quotidiano ‘La Repubblica’ La griglia di Mauro: “O Inter, o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…”. L’ ex giocatore della Juventus Massimo Mauro fa una sua personale griglia relativamente alla vittoria del campionato di Serie A 2019-20. Per Mauro il Napoli è già fuori dai giochi dopo appena ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Inter-Lecce - Conte tra lo scudetto e Icardi : “la rincorsa alla Juve è partita. Mauro? La linea su di lui è chiara” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato la partita di domani con il Lecce, soffermandosi anche sulla corsa scudetto e su Icardi Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani affronterà a San Siro il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A. Match emozionante per il manager nerazzurro, che sfiderà la squadra della sua città in una partita che si preannuncia alquanto complicata. AFP/LaPresse Intervenuto ...

Inter - Mauro Icardi ha rotto : quanti capricci. Rifiuta il Napoli e resta in attesa della Juve : Sei mesi dopo lo scoppio della demenziale crisi con l'Inter, siamo al punto di partenza. Mauro Icardi è ancora lì, immobile come una cariatide a sostenere il peso della propria posizione. «Voglio restare all' Inter» è il solo e unico verbo che il bomber ha fatto trapelare da quando Marotta lo ha uff

Mauro Icardi vuole la Juventus - ma il Napoli rilancia e chiede al giocatore di decidersi : Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la ...

Inter - sarebbero continui i contatti tra la Juventus e Mauro Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Ciò che sembra praticamente certo è che per Maurito all'Inter non c'è più spazio. Ieri i nerazzurri hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra oggi e domani visto che il giocatore sta sostenendo le visite mediche. Altro segnale per l'ex capitano potrebbe essere rappresentato dall'assegnazione della maglia numero nove, destinata al ...

Mauro Icardi - l'Inter fissa il prezzo per Napoli e Juventus : almeno 80 milioni : Quella di Mauro Icardi sembra una storia senza fine. O, perlomeno, una storia amara: l'Inter ha infatti chiesto per il cartellino ben 80 milioni, soldi che la Juve potrebbe non voler versare sul conto corrente nerazzurro. La cifra è la stessa proposta al Napoli durante i lavori diplomatici tra De La

Inter - la Juventus si gode la diatriba con Mauro Icardi : l'argentino vorrebbe i bianconeri : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Nonostante la squadra sia partita per l'Asia per la tournée che la vedrà protagonista nell'International Champions Cup, il centravanti argentino continua ad essere al centro di varie voci di mercato. L'attaccante è rimasto a Milano, escluso dai convocati di Antonio Conte che, invece, ha portato con sé l'altro giocatore che è ufficialmente fuori dal progetto, Radja Nainggolan. Maurito, ...

Messaggero : Incontro Wanda Nara-Giuntoli - ma Mauro preferisce la Juve : Se De Laurentiis ha pubblicamente detto di non aver alcuna intenzione di incontrare Wanda Nara dopo l’ultimo Incontro di 3 anni fa, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora. Mi è stato sufficiente quell’Incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli. lo stesso non vale per Cristiano Giuntoli. Clamorosa indiscrezione quella che arriva dall’edizione odierna del Messaggero, secondo ...

Juventus - parola agli ex : da Mauro a Ravanelli passando per Boniek e Tacchinardi : Una squadra che domina incontrastata da 8 anni in Italia. Ora è il momento di vincere in Europa. E ‘ questo quello che avranno pensato a Torino quando hanno deciso di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri e intraprendere un nuovo percorso con Maurizio Sarri. Un’era iniziata ieri con l’arrivo dei calciatori, accolti da cori e applausi, su tutti Higuain e Cancelo. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere ad ...

Matthijs De Ligt e Mauro Icardi : sono questi i due nomi caldi del mercato della Juve : La Juventus cerca di sferrare colpi su colpi nel calciomercato estivo per cercare di formare una squadra che possa vincere la Champions League. Buffon, Demiral e altri sono già arrivati, in forse Mauro Icardi e non solo. Sia Fabio Paratici che tutto lo staff che si occupa di mercato stanno lavorando molto alacremente per far quadrare conti e aspettative dei tifosi, oltre che le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il nome che in questo ...

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...