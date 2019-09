Il M5s spiazza il Pd e pubblica la bozza programma di governo

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019)ndo anche il Pd, il M5S hato sul blog delle Stelle i punti (26) deldel possibilegiallo/rosso. Lineetiche che, hanno precisato, "il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte sta ancora integrando e definendo". Lo stesso Pd ha ribadito che si tratta di una "sintesi parziale di un lavoro più articolato, ancora oggetto del confronto tra le forze politiche".Tra i punti salienti, ovviamente c'è la legge di bilancio per il 2020 con neutralizzazione dell'aumento dell'IVA, sostegno alle famiglie e ai disabili, politiche per l'emergenza abitativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare. Si parla anche di giovani, Sud, ambiente, dissesto idrogeologico ed efficinetamento energetico, diritti della persona, riduzione delle tasse sul lavoro, di salario minimo, giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, prevenzione ...

