Icardi spiega la sua scelta | “Il Psg è un passo in avanti nella mia carriera”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Mauroa Eleven Sports il motivo del suo improvviso cambio di rotta che lo ha portato ad accettare il Psg dopo aver rifiutato tante altre offerte: “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come questa, per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori è una bellissima sfida. Questo aspetto è stato decisivo nel momento in cui mi ha contattato il Psg e ho deciso di accettare“. Niente di più semplice dunque, Mauro non ha reputato che gli altri club che si erano affacciati per lui, tra cui anche il Napoli, fossero uninper la sua carriera “Ho fatto un grandeinmia carriera e spero di vivere grandi emozioni qui. Mi conosco tutti gli argentini e anche Edinson Cavani e Neymar. È una sensazione molto ...

