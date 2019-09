Governo Conte 2 | la diretta – Rousseau | chiuse le urne virtuali | “Alle 16 oltre 73mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) È il giorno del voto su, crocevia decisivo per la nascita del2. Gli iscritti M5s sono stati chiamati a decidere se sono disponibili oppure no a sostenere un nuovo esecutivo con il Partito democratico, guidato dal premier Giuseppe. Alle 18 si sonolee alle 18.30 Luigi Di Maio ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa. Già pochi minuti dopo le 18, però, il Blog delle Stelle ha cominciato ad avere problemi di accesso mentre la conferenza stampa del capo politico del M5s è slittata di alcuni minuti. L’affluenza – Per la prima volta, l’associazione che gestisce la piattaforma per la partecipazione online del Movimento ha diffuso i dati dell’affluenza a votazione in corso. Alle 16 hanno votatopersone su un totale di 115.372 iscritti. Nel primo pomeriggio era stato lo stesso Davide Casaleggio a ...

La7tv : #lariachetira L'ex senatore Giorgio Pizzol, iscritto alla #piattaformaRousseau, non riesce a votare no al governo… - carlaruocco1 : Domani #iovotoSI convintamente ad un #Governo presieduto dal Presidente #Conte. Abbiamo un'importante occasione per… - petergomezblog : Governo, Conte agli iscritti e agli elettori M5s: “È un’Occasione unica per realizzare il Paese che vogliamo”… -