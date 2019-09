Casaleggio,spero governo sia più solido

che il prossimosia piùdi quello precedente e che i partner si comportino in modo più corretto di quelli precedenti". Così il to presidente dell'Associazione Rousseau,commentando l'esito della votazione sulla piattaforma.ha espresso soddisfazione per la partecipazione alla votazione e, a risposta, ha riferito che il "presidente Mattarella ha letto i risultati sul blog".(Di martedì 3 settembre 2019)