Bimbo di due anni rimane da solo su un treno | tutta colpa di un malinteso

Dramma nel campo profughi di Lesbo : Bimbo ucciso - altri due feriti : Un bambino è stato ucciso e altri due minori sono rimasti feriti a seguito di una violenta aggressione all'interno delle strutture del campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo, Il centro di accoglienza e identificazione greco già tristemente noto per l'enorme sovraffollamento che impone condizioni di vita al limite per gli occupanti. A darne conferma anche l'Unicef ??per l'Europa e l'Asia centrale attraverso il suo account ...

Lecce - incappucciati tentano di rapire Bimbo. Si cercano due uomini : Federico Garau Il bambino è stato avvicinato mentre giocava sulla sua bici. Dopo averlo convinto a seguirli con la promessa di un regalo, i malviventi hanno tentato di allontanarsi, fermati dal pronto intervento dei genitori del piccolo Grave episodio avvenuto a Frigole (Lecce), dove due uomini incappucciati hanno tentato di rapire un bimbo di 7 anni e non sono riusciti nel loro intento solo grazie al pronto intervento dei genitori ...

Guida ubriaco a tutta velocità in diretta Facebook : uccide un Bimbo e due donne - una era incinta : La tragedia è avvenuta domenica in Romania, nella città di Vacareni. Il conducente di una Bmw M6 Guidava a oltre 150 km/h sotto l’effetto di alcol: ha perso il controllo dell’auto e ha travolto due donne, tra cui una incinta, e un bambino che si trovavano in un giardino. Poi il conducente ha tentato la fuga.

Schianto contro il guardrail - muore Bimbo di 4 anni : l’auto tagliata in due : Un drammatico incidente nel potentino è costato la vita a un bimbo di 4 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 di ieri sabato 10 agosto. Per cause ancora da accertare l’auto si è schiantata contro un guard rail. Secondo quanto si è appreso in un primo momento, nello Schianto sono rimasti gravemente feriti anche i genitori del bimbo. I due, comunque, non sarebbero in pericolo di vita. Subito dopo il tragico impatto sul posto sono ...

Lucca - Bimbo di due anni rischia di annegare nella piscina gonfiabile in giardino : è gravissimo : E' gravissimo il bimbo di due anni e mezzo che ha rischiato di annegare nella piccola piscina gonfiabile a Torre del Lago, in provincia di Lucca. Dopo essere stato ritrovato dai genitori poco...

Dimesso due volte dal pronto soccorso con acqua e zucchero - muore Bimbo di 3 anni : Il dolore atroce della perdita di un figlio e la rabbia verso la negligenza del medico che ha Dimesso il loro piccolo dall’ospedale, suggerendo che “forse era un po’ disidratato e che sarebbe bastata un po’ di acqua e zucchero E invece il piccolo Giulio è morto, dodici ore dopo le dimissioni dal nosocomio. “Non è possibile che un bambino forte e sano sia morto così, da un momento all’altro. Giulio non era un bimbo ...

Bimbo di due anni annega in una piscina in Versilia : è grave : Incidente in Versilia, dove un bambino di due anni e mezzo è ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) dopo essere stato ritrovato dai genitori in stato di annegamento all’interno di una piccola piscina gonfiabile allestita nel giardino della loro casa a Torre del Lago (Lucca). I genitori hanno allertato immediatamente il 118. Il piccolo è andato in arresto cardiaco, ma i sanitari hanno ...

Vicenza - ha dolori alla pancia : Bimbo di 3 anni muore dopo due ricoveri in ospedale : Giulio, un bambino di 3 anni, è morto a Valli del Pasubio (Vicenza) dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Nel pomeriggio di ieri il piccolo ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia e i genitori lo hanno portato per due volte in ospedale. È morto nella notte. Già disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

Cuginetti travolti dal Suv - i genitori del Bimbo ucciso : “L'assassino? Due giorni e lo buttano fuori” : Il dramma in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo, all'altro hanno amputato le gambe. L'investitore è Rosario Greco, ha ammesso di aver bevuto birra e fatto usa di cocaina. Il padre di Alessio: "Due giorni e lo buttano fuori. Mio figlio non torna più, io non riesco a tornare a casa”.Continua a leggere

Cremona - Bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo : A San Felice, nel Cremonese, un bambino di poco più di 2 anni e mezzo sfuggendo alla vigilanza dei genitori, famiglia di operai rumeni che abitano in una casa Aler, si è arrampicato su...

Salvo per miracolo! Bimbo di due anni cade dal nono piano : Un bambino di due anni precipita dal nono piano di un palazzo a Parigi, ma si salva: la caduta è stata attutita dai cespugli e dagli alberi nel cortile. Un bimbo di due anni è caduto dal nono piano di un palazzo di Belville a Parigi. Il piccolo si è fortunatamente salvato senza riportare nemmeno una frattura. La polizia, comprensibilmente stupita, si è limitata a commentare che quanto accaduto è un vero e proprio miracolo. Il piccolo ...