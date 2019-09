Omicidio Piscitelli | Gaudenzi | So chi è il mandante

Fonte : blogo

(Di martedì 3 settembre 2019) Fabio, braccio destro di Massimo Carminati, ex nar in carcere per associazione a delinquere di stampo mafios, ha pubblicato su YouTube un video di un minuto e 53 secondi in cui dice di sapere chi è ildell'di Fabrizio, l'ultra della Lazio noto come Diabolik. Nel videodice che lo stanno per arrestare e spiega:"Mi chiamo Fabio, la polizia sta venendo ad arrestarmi e mi consegnerò come prigioniero politico. Dal 1992 appartengo a un gruppo elitario di estrema destra denominato 'I fascisti di Roma nord' con a capo Massimo Carminati e di cui fanno parte Fabrizio, Luca e Fabrizio Caroccia, Maurizio Boccacci, Riccardo Brugia e Massimo Carminati", che è condannato a due anni e 8 mesi nel massi processo Mafia Capitale con rito abbreviato e senza l'aggravante mafiosa, dice:"Vorrei essere processato e ...

NicolaMorra63 : Sulla morte di #Diabolik queste parole fanno presagire sviluppi interessanti. E colui che si consegna vuol parlare… - repubblica : Roma, video shock di Gaudenzi, braccio destro di Carminati: 'So chi è il mandante dell'omicidio Piscitelli' - LaStampa : Il braccio destro di Carminati in un video choc: “So chi è il mandante dell’omicidio Piscitelli”… -