Novak Djokovic si è ritirato dagli US Open

US Open 2019 : Novak Djokovic supera Denis Kudla e le apprensioni per la spalla - sarà ottavo spettacolo con Stan Wawrinka : Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open per la dodicesima volta. Il serbo, che quando è arrivato alla seconda settimana a Flushing Meadows ha sempre raggiunto come minimo la semifinale (e, 2017 a parte, in cui era assente, dal 2007 non manca quell’appuntamento), supera con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Denis Kudla, che ha impedito a Dusan Lajovic di dare vita a un derby. Agli ottavi, dunque, sarà ...

US Open 2019 - Novak Djokovic : “Devo valutare l’intensità dell’infortunio e capire se posso giocare” : Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-4 7-6 6-1. Un successo, però, condizionato da un problema alla spalla per il serbo, che anche durante il match ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Anche < sport generico> dei canali Eurosport è su DAZN. Comincia il tuo mese gratis “Sono stato fortunato ad aver ...

US Open 2019 : Novak Djokovic supera in tre set Juan Ignacio Londero e i problemi alla spalla sinistra : Novak Djokovic accede al terzo turno degli US Open 2019. Il serbo, numero 1 del mondo, regola in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-1, e attende ora uno tra il connazionale Dusan Lajovic e l’americano Denis Kudla, tra le molte vittime di quella pioggia che non ha fermato Djokovic e i pochi che si sono potuti permettere di giocare sotto i tetti dei due campi principali. Una notte un po’ ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Vince in rimonta Serena Williams - bene anche Novak Djokovic. Completati dieci incontri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

Tennis – Novak Djokovic ha deciso : farà parte della Serbia nella nuova Coppa Davis : Novak Djokovic ha sciolto ogni dubbio in merito alla sua partecipazione alla nuova Coppa Davis: il n°1 al mondo farà parte del roster della Serbia Il nuovo format della Coppa Davis, voluto dall’azienda Kosmos che vede a capo Gerard Piquè, difensore del Barcellona, è andato incontro alle critiche di numerosi Tennisti. Il dito è stato puntato contro la calendarizzazione dell’evento ce si svolgerà dal 18 novembre in poi, nel periodo in cui i ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone maschile (26 agosto) : Roger Federer perde un set - avanti Novak Djokovic. Paolo Lorenzi vince in rimonta : Nella notte italiana sono stati completati gli incontri della prima giornata degli US Open di tennis: per il torneo maschile è andato in scena il primo turno della parte alta del tabellone. Comoda vittoria in tre set per il serbo Novak Djokovic, numero 1, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, sconfitto per 6-4 6-1 6-4. perde invece per strada un set il numero 3, lo svizzero Roger Federer, contro il qualificato indiano Sumit Nagal, prima di ...

US Open 2019 : Novak Djokovic impiega un set per spezzare l’equilibrio - poi dilaga con Roberto Carballes Baena : Novak Djokovic supera in tre set il primo ostacolo agli US Open: il serbo liquida per 6-4 6-1 6-4 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 76 del mondo, in un’ora e 54 minuti di gioco, e si qualifica per il secondo turno del torneo, dove affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Sam Querrey e l’argentino Juan Ignacio Londero. Nel primo set l’incontro sembra non nascere sotto i migliori auspici per il numero 1 ...

Tennis - Ranking ATP (26 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Oggi prenderà il via l’ultimo Slam della stagione del Tennis. A New York (Stati Uniti) lo US Open ci accompagnerà nelle prossime due settimane e questo darà delle variazioni nel Ranking ATP. Cambiamenti che non si registrano all’inizio di questa settimana nella graduatoria generale. Abbiamo sempre il serbo Novak Djokovic a comandare, grande favorito per il successo nella Grande Mela, dopo essersi imposto negli Australian Open e a ...

US Open 2019 - il tabellone e i possibili avversari di Roger Federer : obiettivo minimo per lo svizzero l’approdo in semifinale contro Novak Djokovic : Roger Federer è in procinto di disputare il suo 19° US Open, la prima volta che scese in campo a Flushing Meadows fu nel 2000 e l’unica volta che saltò l’ultimo Slam dell’anno fu nel 2016 per infortuni e acciacchi vari. Il 38enne fuoriclasse di Basilea si è imposto cinque volte consecutive sul cemento newyorchese ma la vittoria gli manca dal 2008. Sarà molto difficile che possa tornare ad alzare la coppa del vincitore, anche perché quest’anno ...

Tennis - Ranking ATP (19 agosto) : Novak Djokovic al comando - Fabio Fognini esce dalla top ten. Balzo di Medvedev : Novak Djokovic si conferma in testa al Ranking ATP. Il serbo comanda agevolmente la classifica internazionale di Tennis con 11.685 punti, 3740 in più rispetto allo spagnolo Rafael Nadal che insegue a debita disanza precedendo lo svizzero Roger Federer di circa mille lunghezze. Quarto posto per l’austriaco Dominic Thiem, il grande salto della settimana è stato compiuto dal russo Daniil Medvedev che, grazie al trionfo di Cincinnati, è salito ...

Tennis - Novak Djokovic : “Medvedev ha meritato la vittoria a Cincinnati. Nello US Open però sarà diverso” : Novak Djokovic si ferma in semifinale nel Masters 1000 di Tennis a Cincinnati (Stati Uniti). Il n.1 del mondo, trionfatore del torneo in Ohio l’anno passato, si è dovuto inchinare a un eccezionale Daniil Medvedev, impostosi in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Il russo, da metà del secondo set, ha cambiato letteralmente marcia, non dando modo al rivale di comandare lo scambio. Un successo dunque meritato quello del n.8 ATP, come ...

Tennis - Ranking ATP (12 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini torna nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Da par suo Rafa ha rafforzato la seconda posizione grazie al successo nel Masters 1000 a Montreal. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il giapponese Kei Nishikori, il tedesco Alexander Zverev (che guadagnano ...