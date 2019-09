Malasanità | a una donna di 28 anni le trapiantano i polmoni ma muore dopo alcuni mesi | la

Sbarco sulla luna - Armstrong morì per Malasanità - un accordo segreto da 6 milioni di dollari chiuse la vicenda : la rivelazione del New York Times : Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna, morì per malasanità, secondo quanto afferma il New York Times. Le cure che gli furono offerte dal Mercy Health-Fairfield Hospital dopo l’intervento al cuore nel 2012, quando aveva 82 anni, non erano adeguate. La famiglia accusò subito l’ospedale per la morte del famoso astronauta. Lo scontro, alla fine, si risolse con un accordo segreto da sei milioni di dollari per la famiglia, per ...