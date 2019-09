La scelta del M5s? O con le canaglie o con i fighetti Io non avrei dubbi

Cara amica del M5s - tocca a te. Prego Karl Marx e John Lennon che tu faccia la scelta giusta : Cara amica del M5S, ti scrivo e ti Prego. Tu che sei stata sbeffeggiata dalle amiche, quando col sostegno di decine di migliaia di attivisti Grillo proponeva a Prodi la rivoluzione dell’efficienza energetica. Tu che quando si protestava contro la corruzione con i Vaffanculo Day, sei stata derisa dai colleghi di lavoro che citavano Fassino. Tu che hai dovuto incassare insulti su insulti e hai giurato: “Mai col Partito Democratico”. Ti Prego, ...

Formula 1 - Ricciardo distrugge Gasly : l’australiano ‘avalla’ la scelta della Red Bull di promuover Albon : Il pilota australiano, che conosce benissimo l’ambiente Red Bull, ha commentato l’avvicendamento tra Gasly e Albon L’ambiente della Red Bull lo conosce come le proprie tasche, per questo motivo Daniel Ricciardo non è rimasto sorpreso dalla decisione di Horner e Marko di retrocedere Gasly in Toro Rosso per sostituirlo con Albon. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa dal driver di Perth, come da lui stesso ammesso a precisa ...

Serie A - la TOP 11 della 1^ giornata : domina il centrocampo dell’Inter - in panchina la scelta è ‘di cuore’… : La prima giornata di Serie A si è chiusa con l’anticipo di ieri sera tra Inter e Lecce, che ha visto i nerazzurri di Antonio Conte esordire con una schiacciante vittoria ai danni del Lecce. Segnano all’esordio Sensi e Lukaku e lanciano un messaggio a Juventus e Napoli, che nella giornata di sabato hanno avuto la meglio a domicilio di Parma e Fiorentina. Delude un Milan spento e senza idee, sconfitto a Udine da un gol di Becao. ...

Uomini e Donne : il web applaude la scelta della Quattrociocche - tronista non famosa : Le polemiche scoppiate in estate intorno alla redazione di Uomini e Donne potrebbero aver sortito i risultati sperati dai telespettatori del programma. Gran parte del pubblico, infatti, aveva manifestato il desiderio di non vedere tra i nuovi tronisti i soliti volti noti: dunque basta ex corteggiatori, ex single di Temptation Island o personaggi in qualche modo legati al mondo dello spettacolo. Era emersa l'esigenza di seguire finalmente persone ...

Formula 1 - Sainz allontana l’ombra di Alonso : “finché non vincerò una gara - non si pentirà della sua scelta” : Il pilota della McLaren ha parlato della sua avventura in McLaren, soffermandosi anche sul dualismo con Fernando Alonso La crescita della McLaren è ormai confermata, il team di Woking si è lasciato alle spalle il periodo buio, tornando a lottare stabilmente per la top ten. Ottimo il lavoro di Carlos Sainz Jr e Lando Norris, riusciti a risollevare le prestazioni della monoposto inglese, lottando ad armi pari a centro ...

F1 - Mondiale 2019 : Pirelli ufficializza la scelta delle gomme per il finale di stagione di Abu Dhabi : La Pirelli ha già ufficializzato le gomme che saranno utilizzate nel corso del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno, 21esimo ed ultimo appuntamento della stagione. Il campionato si concluderà, quindi, con la ormai consueta gara all’imbrunire nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo dell’emirato omonimo con il suo scenario mozzafiato tra deserto, Golfo Persico, e strutture avveniristiche. Il ...

Mauro Mazza a TvBlog risponde a Paola Ferrari : "Lei è stata geniale nella scelta del marito" : Lei non è di certo una giornalista di primo pelo, Paola Ferrari ha infatti attraversato in lungo e in largo il territorio sportivo della nostra televisione, per l'esattezza quello della Rai. nella stagione tv in divenire sarà di nuovo la padrona di casa della Domenica sportiva. In una recente intervista concessa al periodico Mondadori "Chi" ha parlato di un suo momento professionale non proprio esaltante, quando fu sostituita alla guida ...

È polemica per la scelta dell’arbitro portoghese per Torino-Wolverhampton : È polemica per la designazione della quaterna arbitrale per Torino-Wolverhampton. Ha infatti sorpreso la scelta dei portoghesi, dal momento che la formazione del Wolverhampton ne schiera ben 14 tra campo e preparatori atletici. Non che Dias non sia un arbitro di livello, come spiega la Gazzetta dello Sport, è internazionale dal 2010, è un «èlite »scelto per un Playoff dove di solito arbitrano i «first», per lui parlano 494 partite in carriera ...

Egitto - l’Alto Commissariato Onu per i diritti umani rinvia conferenza su tortura al Cairo : “Ong a disagio per la scelta del Paese” : Le Nazioni Unite cambiano idea e decidono di rinviare la conferenza sulla tortura che avrebbe dovuto tenersi in Egitto, a Il Cairo, il 4 e 5 settembre. A confermarlo, secondo quanto riferisce il Guardian, è stato Rupert Colville, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr). Una scelta probabilmente legata alle proteste sollevate dalla scelta dell’Alto Commissariato di tenere la conferenza in un ...

Nadia Toffa - Ilary Blasi sotto accusa a causa della sua scelta : Ilary Blasi è stata travolta dalle polemiche a pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa. I follower di Instagram infatti non le hanno perdonato la scelta di non partecipare al funerale della conduttrice delle Iene. La moglie di Totti infatti ha condotto per diversi anni il programma e conosceva molto bene Nadia. Nel giorno della sua morte Ilary le ha dedicato un post dolcissimo, raccontando in poche righe un legame molto forte. “Tanti ...

Nubi lenticolari sospese sull’Etna - la foto del giorno scelta dalla NASA : Nubi lenticolari sospese sull’Etna, segnato dalla lava mentre in cielo brillano la Luna e la stella Aldebaran: è la foto del giorno selezionata dalla NASA (Astronomy Picture of The Day, Apod), la 4ª foto italiana scelta negli ultimi 5 mesi e la 3ª scattata dalla Sicilia. L’autore è l’astrofotografo siracusano Dario Giannobile. Si tratta, appunto, delle Nubi lenticolari, tipiche dei “fenomeni di onda”, le onde ...

Victor Valdes - scelta coraggiosa : ritira l’Under 19 del Barça dal torneo. “Gare troppo ravvicinate” : Una scelta coraggiosa, che sicuramente potrebbe far riflettere. Victor Valdes, ex portiere del Barcellona e oggi tecnico della Juvenil A, l’Under 19 blaugrana, ha deciso di ritirare la sua squadra dal torneo, rinunciando a disputare la finalina per il terzo posto della Otten Cup contro i pari età dell’Everton. troppo poco il tempo per recuperare dalla semifinale. “La mia decisione – ha detto – è basata ...

Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne : vino o cinema? La scelta dell’ex corteggiatore : Andrea Dal Corso lavoro: i progetti dopo la partecipazione a Uomini e Donne La partecipazione a Temptation Island e poi quella a Uomini e Donne, con conseguente fidanzamento con Teresa Langella, ha inevitabilmente cambiato la vita di Andrea Dal Corso. L’ex tentatore e corteggiatore si è sempre diviso tra la moda e l’azienda vinicola aperta […] L'articolo Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne: vino o cinema? La scelta ...