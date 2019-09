La Cirinnà esulta per Zuppi cardinale | Un bel segno di pace

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Francesco Boezi La senatrice Monicaplaude alla scelta di Bergoglio, che creeràmons. Matteo Maria. Arrivano anche gli auguri di James Martin, gesuita pro Lgbt Monicaha commentato in maniera positiva il fatto che Monsignor Matteo Mariastia per essere creatoda Papa Francesco. Ieri è arrivata la notizia. Ora bisognerà attendere il concistoro ottobrino. La scelta di Jorge Mario Bergoglio ha trovato il favour dell'esponente del Partito Democratico, che ha commentato su Twitter il fatto che l'arcivescovo di Bologna sia destinato alla porpora, citando un passaggio in cui il consacrato italiano aveva parlato di "pastorale per cattolici omosessuali". La senatrice, che è da sempre vicina alle istanze della comunità Lgbt, è dunque contenta del riconoscimento attribuito dal Santo Padre all'ecclesiastico, che è l'unico italiano presente ...